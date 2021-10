L’ultrabook Dell XPS 13 équipé d’un i5 11e gen chute brutalement à 599 €

Le Dell XPS 13 est déjà un très bon laptop au regard de sa fiche technique, mais aujourd’hui il gagne en excellence grâce à une belle réduction de 400 euros, ce qui fait passe son prix de 999 euros à seulement 599 euros en cumulant une remise immédiate avec une ODR.

Avec sa gamme XPS, Dell propose des laptops haut de gamme capables de rivaliser avec les meilleures références sur le marché ultrabooks. En général, le prix a tendance à faire flamber la facture, et pousse à se tourner vers une concurrence plus abordable, mais le PC portable devient plus abordable que jamais grâce à une réduction totale de 400 euros.

Ce qu’il faut retenir du Dell XPS

Son superbe design

Son processeur i5 11e génération + 8 Go de RAM + 512 Go SSD

Sa bonne autonomie

Au lieu d’un prix barré à 999 euros, le PC portable Dell XPS 13-9305-625 EVO est affiché à 799 euros, mais grâce à une ODR de 200 euros, il tombe à seulement 599 euros sur le site Boulanger.

Un ultrabook haut de gamme

Le Dell XPS 13 s’inscrit comme un véritable ultrabook premium, et cela saute aux yeux lorsque l’on regarde d’un plus près. C’est un laptop élégant, sobre avec un design et aux finitions soignées. La présence de trois ports USB-C lui permet de conserver une grande finesse une fois le PC refermé, tandis que son poids de 1,2 kg contribue à le rendre très facile à transporter.

Pour continuer dans la légèreté et la mobilité, le laptop est doté d’une dalle IPS de 13 pouces peu encombrante, aux bordures extrêmement fines. Sa dalle affiche une résolution FHD assez classique de 1920 x 1080 pixels, apportant une bonne densité d’affichage et s’avère très agréable au quotidien, grâce à un traitement antireflet qui améliore la visibilité sur tous les angles de vision. En résumé, ce laptop a de quoi offrir un espace de travail important, même sur une dalle de cette taille.

Une configuration généreuse sous la barre des 600€

Pour son XPS 13, Dell a tenu à proposer une fiche technique garnie. On retrouve ainsi un processeur Intel Core de 11e génération, plus précisément, un Intel Core i5-1135G7 cadencé à 2,4 GHz (jusqu’à 4,2 GHz en boost) et un chipset graphique Intel Iris Xe. Avec une telle configuration, l’ultrabook XPS a du répondant et se comporte comme un charme, pour faire tourner avec fluidité toutes vos applications sans problème. Et il sera même possible de lancer des jeux 3D gourmands, car grâce à l’ajout de la puce graphique Iris Xe, Intel assure que les jeux du moment tourneront correctement en Full HD à plus de 30 images par seconde — de quoi ravir certains joueurs. Une configuration suffisamment musclée donc, qui s’accompagne d’un SSD 256 Go et 8 Go de mémoire vive, apportant une dose de réactivité bienvenue à l’ensemble du système.

Enfin, côté autonomie, il tiendra facilement une journée avec 8 heures d’autonomie annoncée. Si toutefois, vous avez une utilisation plus poussée, sachez qu’il dispose de la charge rapide 65 W pour récupérer rapidement des pourcentages. Notez que si vous souhaitez installer la dernière mise à jour Windows, nous vous invitons à lire cet article pour procéder à l’installation et bien vérifier la compatibilité.

Dell face à ses concurrents

Afin de comparer le Dell XPS 13 avec les meilleures références actuelles du marché disponibles sur la même tranche de prix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables à moins de 1 000 euros en 2021.