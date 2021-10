Realme 8i : le moins cher des smartphones avec écran 120 Hz est déjà en promotion

Le nouveau Realme 8i sera le premier smartphone à disposer d’un écran ayant un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour un prix inférieur à 200 euros. Mais avant même sa sortie, Amazon le propose déjà avec une réduction faisant passer le prix de la version 4+64 Go de 199 euros à seulement 179 euros.

Face à la montée en puissance de Xiaomi, certains concurrents tentent de rivaliser avec le géant chinois, comme c’est le cas de la marque Realme. En effet, après avoir lancé l’un des smartphones 5G les moins chers du marché, Realme officialise le 8i : le premier smartphone doté d’un écran 120 Hz sous la barre des 200 euros. Xiaomi n’a qu’à bien se tenir, surtout qu’en ce moment, ce nouvel arrivant profite d’ores et déjà d’une remise de 10% juste avant la sortie.

L’essentiel à retenir du Realme 8i

Un écran IPS LCD de 6,6 pouces rafraîchi à 120 Hz

Une batterie de 5 000 mAh pour 2 jours d’autonomie

Le nouveau processeur entrée de gamme de MediaTek

Annoncé au prix de 199 euros, le Realme 8i dans la version 4+64 Go est actuellement en promotion à 179 euros sur le site d’Amazon, soit 20 euros de remise immédiate. Le modèle avec 128 Go de stockage est également à prix réduit : 199 euros au lieu de 219 euros.

Un écran 120 Hz et un nouveau SoC plus performant

Le Realme 8i vient tout juste d’être officialisé, remplaçant ainsi le 7i et rejoint ses grands frères, les Realme 8 et 8 Pro. Ce nouveau smartphone n’est pas si différent que son prédécesseur au niveau du design. Lui aussi, il est percé d’une bulle dans le coin supérieur gauche, adopte un dos en plastique avec quelques reflets et à l’esthétique plutôt sobre. Mais la force du 8i, se trouve au niveau la dalle, car cette dernière dispose d’un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Parfait donc pour les utilisateurs en quête de fluidité, mais au budget limité. L’écran profite aussi d’une diagonale de 6,6 pouces, d’un affichage IPS LCD et d’une définition de 2412 x 1080 pixels.

Si Realme promeut le Realme 8i comme le premier smartphone 120 Hz à 199 euros, il met également en avant son processeur. Et pour cause, le téléphone de la marque chinoise est également le premier en Europe à embarquer la puce Helio G96 de MediaTek. Le constructeur affirme avoir contribué à sa conception et évoque un SoC à huit cœurs : deux A75 pour les tâches plus importantes et quatre A55 pour les actions plus faciles à gérer. Cette puce améliore les performances du smartphone, et serait 65% plus efficace que celle du Realme 7i. Le smartphone assure une bonne fluidité au quotidien, sera efficace pour faire tourner sans trop de difficultés vos applications préférées, et même quelques jeux gourmands. Et si vous avez quelques doutes concernant la capacité de stockage de 64 Go, sachez que la mémoire est extensible jusqu’à 256 Go via une carte Micro SD.

Une batterie massive, et un module photo sans ultra grand-angle

Et pour que vous ayez tous le plaisir de jouer, ou naviguer sur votre smartphone, Realme a intégré une grosse batterie de 5000 mAh, qui tiendrait jusqu’à 8 heures de jeu selon la marque. En tout cas ce qui est sur, c’est que le smartphone tiendra facilement une journée. Pour le recharger, il faudra compter seulement sur un bloc à 18 W.

Enfin, à propos de la photo, il y a trois capteurs à l’arrière. Le capteur principal monte à 50 mégapixels et s’accompagne de deux capteurs de 2 mégapixels, un en noir et blanc, l’autre pour les prises de vue macro. À l’avant, l’appareil photo prend des selfies à 16 mégapixels. On constate que Realme n’a pas proposé d’ultra grand-angle, ce qui est assez dommage.

Les autres smartphones à moins de 200 €

Afin de comparer le Realme 8i avec d’autres références disponibles sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros en 2021.