Pourquoi ce smartphone en promotion à moins de 100 € est intéressant ?

Comme il n’y a pas que les smartphones premium dans la vie, nous avons trouvé le bon plan parfait pour celles et ceux qui souhaitent acquérir un nouveau smartphone sans pour autant dépenser une fortune. Voici le Realme C21, un appareil entrée de gamme à petit budget, dont le prix chute à seulement 99,90 euros au lieu de 149 euros sur Cdiscount.

Il n’est pas simple de trouver le bon smartphone, surtout si l’on souhaite y investir le moins possible. Les téléphones aux alentours des 100 euros sont souvent très décevants, mais il y a des exceptions et Realme propose justement dans cette fourchette de prix un produit tout à fait adapté à celles et ceux recherchant un smartphone polyvalent sans se ruiner avec son C21. Surtout aujourd’hui grâce à cette réduction de plus de 50 euros.

Pour moins de 100 euros, le Realme C21 propose…

Un design réussi avec un grand écran de 6,5 pouces HD+

Une grosse batterie de 5 000 mAh pour 2 jours d’autonomie

Un processeur MediaTek qui assure une expérience fluide

Au lieu de 149 euros à son lancement, le Realme C21 dans la version 4+64 Go est actuellement en promotion à 99,90 euros sur le site de Cdiscount. On le trouve également un pack avec des écouteurs sans fil pour seulement 10 euros de plus chez Electro Dépôt.

Un smartphone simple et efficace

Étant un smartphone entrée de gamme, le Realme C21 ne propose rien d’extraordinaire, mais ce dernier a tout de même le mérite d’offrir un design que l’on connait bien ces dernières années. Ainsi, on retrouve une encoche en forme de goutte d’eau, avec des bordures prononcées autour de l’écran. Classique, mais n’oublions pas que ce smartphone se concentre avant tout sur l’essentiel, pour proposer le prix le plus bas possible. Son écran affiche donc une simple définition HD+ avec une diagonale de 6,5 pouces pour permettre une expérience plus immersive.

Concernant sa fiche technique, le C21 n’a pas à rougir pour son petit prix. Il est animé par le processeur MediaTek Helio G35 à huit cœurs cadencé à 2,3 GHz et gravé en 12 nm, avec 4 Go de mémoire vive. Bien entendu, il ne faudra pas vous attendre à une machine de guerre qui lira les jeux 3D dans les meilleures conditions graphiques, mais cette configuration sera amplement suffisante pour faire fonctionner le smartphone correctement et de manière fluide. Il se débrouille bien sur une expérience classique, à base de navigation sur Internet, messagerie et appels. Il possède une capacité de stockage interne de 64 Go, laquelle est tout de même extensible via le port micro-SD du téléphone.

Le strict minimum niveau photo et une batterie longue durée

Côté photo, Realme propose trois capteurs photo alors que d’autres, comme le Redmi 9A, se contentent d’un seul capteur. On retrouve un capteur principal de 13 mégapixels pour réaliser des clichés exploitables en plein jour, grâce à la présence d’une intelligence artificielle. S’ajoute à cela, deux capteurs de 2 mégapixels, un en noir et blanc, l’autre pour les prises de vue macro. Il est même possible d’enregistrer des vidéos en 1080p, ainsi qu’un mode Super Nightscape pour capturer des photos de nuit.

Il va surtout impressionner pour son autonomie. Avec sa grosse batterie de 5 000 mAh, le Realme C21 promet sur le papier entre 2 à 3 jours d’autonomie. En revanche, la charge du smartphone risque d’être assez lente via le port micro-USB.

Découvrez ce que propose la concurrence

Afin de comparer le Realme C21 avec d’autres références disponibles sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 100 euros en 2021.