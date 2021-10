Free, B&You, RED, Orange : voici les meilleurs forfaits 5G pas chers du moment

Cette fois-ci, on peut le dire : la 5G n'a jamais été aussi abordable qu'aujourd'hui. En ce moment, on trouve en effet des forfaits mobile à bas prix très intéressant chez la plupart des opérateurs pour profiter de ce réseau ultra rapide, parfois même à moins de 20 euros par mois.

Avec l’arrivée récente d’Orange dans le marché des forfaits sans engagement, les opérateurs proposant des forfaits mobile 5G à bas prix sont de plus en plus nombreux. Certaines offres sont d’ailleurs aussi avantageuses que leurs équivalents en 4G et nous les avons regroupés pour que vous puissiez mieux faire votre choix. Voici donc notre sélection des meilleures offres 5G du moment.

Les forfaits 5G en promotion

Le forfait 5G de Free : le moins cher

Free dispose d’un forfait 5G unique de 150Go à prix encore invaincu puisqu’il est le seul à être proposé pour moins de 20 euros par mois. Il s’agit aussi de l’opérateur disposant du plus grand nombre d’antenne 3,5 GHz avec 1773 sites en grande partie présents dans les grandes villes et agglomérations. Bien sûr, la 4G est aussi disponible dans ce forfait, pensez à disposer d’un smartphone compatible avec la fréquence 700 MHz.

150Go c’est aussi le forfait le plus fourni de cette sélection. Ces données sont utilisables partout en France. Le forfait propose en plus de cela des appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Plus de 100 destinations fixes sont incluses côté appel, toujours en illimité.

Pour l’étranger, 25 Go sont utilisables en 4G et en 5G en Europe, DOM. C’est une enveloppe bien moindre que la concurrence cependant.

L’offre 5G de Free est à 19,99 euros par mois pour les nouveaux clients et sans limites de temps. Les abonnées Freebox ont même droit à un forfait 5G illimité pour 9,99 euros par mois, soit l’offre la plus économique qui soit.

Orange : c’est enfin sans engagement !

Orange a dernièrement changé de philosophie concernant ses forfaits mobiles, ces derniers étant désormais proposés sans aucun engagement que ce soit pour la 4G ou pour la 5G. Pour cette dernière nous avons sélectionné le forfait 120 Go à 20,99 euros pendant un an avant de repasser à 32,99 euros. Il s’agit certes d’un prix valable pendant un an, mais il est tout à fait possible de changer d’opérateur avant le changement de prix, chose impossible avant.

Le gros avantage d’Orange, ce sont ses infrastructures réseau. En optant pour un forfait Orange, vous êtes assuré d’avoir accès à une 5G de qualité. Aujourd’hui, plus de 100 communes et grandes agglomérations sont couvertes en 5G et l’année 2022 devrait être exponentielle de ce côté. Le débit théorique peut atteindre 2,1 Gbit/s en réception et jusqu’à 126 Mbit/s en émission. Ce forfait donne accès ç une enveloppe de 120 Go disponibles partout en France que ce soit en 5G et en 4G. 70Go sont utilisables également dans les zones Europe, DOM, Suisse et Andorre.

Outre la 5G, ce forfait est illimité côté communication : appels, SMS et MMS sans limites partout en France.

Le forfait 5G de 120 Go d’Orange est listé à 20,99 euros par mois la première année et repasse à 32,99 euros mensuels par la suite. C’est une offre sans engagement, vous avez donc la possibilité de changer votre forfait avant la date butoir.

B&You : le réseau Bouygues avant tout

C’est l’un des opérateurs historiques ayant le plus rapidement investi dans la 5G et qui continue d’implanter ses infrastructures à vitesse grand V. La 5G de Bouygues est aujourd’hui installée dans une trentaine de villes de plus de 100 000 habitants et ambitionne une couverture totale du territoire à l’horizon fin 2021.

Ce forfait 5G low cost et sans engagement de B&You, propose jusqu’à 130 Go en en fair-use à utiliser partout en France. Là encore, le débit peut se mesurer jusqu’à 1Gb/s grâce aux 1641 sites 5G dotés d’une fréquence de 3,5 GHz et pouvant vous faire profiter d’un débit théorique de 2,1 Gbit/s en téléchargement.

Là aussi, ce forfait offre les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. 20 Go sont utilisables en Europe et en DOM et sont décomptés de l’enveloppe de base

L’offre 5G en cours chez B&you est à 24,99 euros par mois et toujours sans engagement.

RED by SFR : la 5G à prix rond

RED est le premier opérateur sans engagement à avoir lancé son offre 5G abordable en parallèle de ses offres 4G. Ce forfait 130 Go est à seulement 5 euros mensuels de plus que l’offre 4G.

Même si la 5G n’est pas encore disponible partout en France, vous profiterez toujours de la 4G grâce à une couverture quasi complète du territoire. En revanche, la 5G de SFR est disponible dans la majorité des grandes agglomérations avec des antennes certifiées 5G, plus de 1671 sites avec 3,5GHz de fréquence. Pour l’étranger, RED donne droit à une enveloppe de 15 Go à utiliser d’internet depuis l’Union européenne et les DOM que ce soit en 5G ou en 4G.

En dehors du débit, vous aurez droit aux mêmes avantages que les autres forfaits avec les appels illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte) et les SMS, MMS illimités vers tous les opérateurs en France métropolitaine.

Le forfait 5G de RED est à 24 euros par mois et est disponible à ce prix jusqu’à ce soir minuit. Il ne serait cependant pas surprenant que cette offre soit reconduite pour encore quelques jours.

Les autres forfaits 5G disponibles

Ces offres ne sont pas à votre goût ? Alors, n’hésitez pas à consulter notre comparatif des meilleurs forfaits 5G du moment pour voir ceux qui vous conviennent plus.