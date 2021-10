Amazon casse le prix du PC portable gamer HP Omen 15 (RTX 3060+Ryzen 5)

Le HP Omen 15-en1003sf est un puissant ordinateur portable dédié au gaming grâce à sa fiche technique solide. Il coûte habituellement la somme de 1 199 euros, mais Amazon baisse aujourd'hui son prix à 1 099 euros.

Les ordinateurs portables de la gamme Omen représentent les PC gaming du géant HP. Non seulement ils apportent aux joueurs et joueuses une solution mobile pour les jeux AAA, où vous voulez et quand vous voulez, mais surtout d’y jouer dans de très bonnes conditions grâce à une fiche technique solide. Cet Omen 15-en1003sf ne déroge pas à cette règle et est même proposé avec un prix réduit de 100 euros.

Ce qu’il faut retenir du HP Omen

Son écran Full HD de 15,6 pouces à 144 Hz

Le combo Nvidia GeForce RTX 3060 + Ryzen 5 5600H

Un SSD NVMe de 512 Go ultra rapide

Au lieu d’un prix barré à 1 199 euros, le PC portable gaming HP Omen 15-en1003sf est aujourd’hui en promotion à 1 099 euros le site d’Amazon, soit 100 euros de remise immédiate. C’est le prix le plus bas constaté sur le site du géant du e-commerce.

Votre allié durant vos sessions de jeu

Le modèle en1003sf de la gamme Omen est idéal pour les joueurs qui privilégient les performances. Ce laptop ne déçoit pas, on retrouve une configuration technique solide, avec notamment un processeur AMD Ryzen 5600H cadencé à 3,3 GHz (jusqu’à 4,2 GHz en mode Boost) suffisamment puissant pour exécuter un grand nombre de tâches en simultané. Il est ici associé à une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 très récente, un SSD ultra rapide de 512 Go et 8 Go de mémoire vive. Avec une telle configuration, vous êtes paré pour profiter des jeux vidéo récents dans d’excellentes conditions. Le laptop est même capable de supporter un usage multitâche poussé en bureautique ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc). En plus, ce modèle dispose d’une ventilation sur 3 côtés et un flux d’air à 5 voies qui va permettre d’assurer la stabilité du système et limiter la surchauffe.

Pour jouer encore dans de meilleures conditions, les joueurs apprécieront que l’écran améliore la fluidité dans les jeux grâce à son taux de rafraîchissement de 144Hz supérieur au standard 60Hz. C’est un atout non négligeable une fois en jeu avec des images qui seront nettes et sans latences. Vous pourrez par ailleurs profiter d’une dalle IPS de 15,6 pouces avec une définition Full HD 1 920 x 1 080 pixels, doté d’un antireflet pour une meilleure visibilité en environnement lumineux. Et pour parfaire le tout, HP propose un système audio Bang & Olufsen DTS:X pour un rendu sonore de qualité et une bonne immersion en jeu.

Compact et endurant pour vous accompagner partout

Vous l’aurez compris, cet ordinateur portable est un vrai investissement sur le long terme, qui ne risque pas de vous décevoir. Et malgré sa diagonale de 15 pouces, le laptop de HP profite d’un format assez compact et nomade, grâce à son poids de 2,4 kg. Il possède un design élégant, épuré et passe-partout avec un boîtier robuste noir et clavier rétroéclairé pour une meilleure visibilité des touches dans toutes les situations d’éclairage.

Enfin, le constructeur promet jusqu’à 9 heures d’autonomie, mais il ne faut pas en espérer plus d’un PC portable dédié au gaming, car les composants demandent beaucoup de ressources en jeu. C’est pourquoi il est très appréciable que ce modèle soit compatible avec la charge rapide, qui permettra de récupérer 50% en 45 minutes. Côté connectique, on retrouve 1 port USB Type-C, 3 port USB 3.1 Gen1 Type-A, 1 port HDMI 2.0, 1 port Mini DisplayPort et une prise casque microphone. Le Bluetooth 5.0 est aussi de la partie pour connecter des accessoires sans fil. Enfin, sachez que ce dernier tourne sous Windows 10, mais si vous souhaitez installer la dernière mise à jour, nous vous invitons à lire cet article pour procéder à l’installation et bien vérifier la compatibilité.

Et la concurrence ?

Si vous êtes curieux de découvrir d’autres références dans le domaine, nous vous invitons enfin à consulter notre guide d’achat sur les meilleurs PC portables gamer en 2021.