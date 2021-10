Le Bose Headphones 700 est offert pour la précommande d’un Google Pixel 6 ou Pixel 6 Pro

Google sait définitivement comment s'y prendre pour faire donner envie aux gens d'acheter son nouveau smartphone premium dès le lancement. Pour cela, la firme de Mountain View s'associe encore à la marque Bose afin de proposer cette fois-ci le casque sans fil Headphones 700 offert pour toute précommande d'un Pixel 6 ou Pixel 6 Pro.

Rappelez-vous, pour le lancement du Pixel 5 l’année dernière, Google offrait un casque Bose QuietComfort QC 35 II pour toute précommande de son smartphone. Mais pour ses nouveaux Pixel 6 et Pixel 6 Pro, la marque veut viser encore plus haut en faisant un encore plus beau cadeau pour celles et ceux qui vont craquer avant la sortie officielle des flagships.

Où précommander les Pixel 6 et Pixel 6 Pro ?

Dès maintenant, les Google Pixel 6 et Google Pixel 6 Pro sont disponibles en précommande aux tarifs respectifs de 649 euros et 899 euros. Et si vous passez à la caisse avant le 27 octobre 2021 inclus, vous recevrez gratuitement un Bose Headphones 700 d’une valeur de 399 euros. Ce casque sans fil figure toujours aujourd’hui parmi les meilleures références du marché et on vous expliquer pourquoi à cette adresse.

Google Pixel 6 : le bon compromis

Cette année, la firme de Mountain View lance deux smartphones premium et le Google Pixel 6 représente le bon compromis pour quiconque veut faire d’excellentes photos pour un budget de moins de 700 euros. Ce dernier s’équipe d’un double appareil avec un capteur grand-angle de 50 mégapixels d’un côté et un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels (114°) de l’autre. Cette composition promet de faire des prouesses connaissant les algorithmes de Google, d’autant plus qu’elle sera aidée par un capteur autofocus laser, un capteur spectral de scintillement et une stabilisation optique de l’image. Pour les selfies, on trouve un capteur de 8 mégapixels.

Le design a d’ailleurs bien changé par rapport au Pixel 5 de l’année dernière, en témoigne l’énorme bande traversant le dos de gauche à droite qui héberge les différents capteurs photos. Au-delà de l’esthétique, cela permettra au Pixel 6 d’être stable quand il est posé sur une table. La bulle dans l’écran n’est plus dans le coin gauche, mais centrée en haut. Et en parlant de l’écran, celui-ci a grandi par rapport au modèle précédent, atteignant cette fois-ci les 6,4 pouces pour définitivement abandonner l’aspect compact. Dommage, mais la dalle promet d’être de bonne qualité, puisque AMOLED en Full HD+ à 90 Hz. Le capteur d’empreintes se loge juste en dessous.

Enfin, c’est surtout au niveau de performances que le nouveau smartphone haut de gamme de Google va se démarquer de la concurrence, puisqu’il a la particularité d’intégrer un tout nouveau processeur maison : le Google Tensor. Si l’on ne peut pas encore réellement juger de sa puissance, la marque promet de mettre l’accent sur l’intelligence artificielle et le machine learning. La puce devrait également accélérer l’expérience photo, mais aussi les commandes vocales (Google Assistant), la traduction (Google Translate), etc. Et la compatibilité avec le réseau 5G est évidemment de la partie. En ce qui concerne l’autonomie, le Pixel 6 table sur une endurance de plus d’une journée à l’aise avec sa batterie de 4 614 mAh et une recharge rapide de 30 W faisant passer le téléphone de 0 à 50 % en 30 minutes.

Google Pixel 6 Pro : le mastodonte

Le deuxième smartphone premium est donc le Google Pixel 6 Pro, et non XL, car il est vrai que ce changement d’appellation ne fait pas qu’augmenter les dimensions du téléphone. Alors oui, la diagonale d’écran passe à 6,7 pouces, mais la dalle promet une immersion visuelle encore plus forte avec ses bords incurvés, sa définition QHD+ et son taux de rafraichissement grimpant jusqu’à 120 Hz. Ce dernier bénéficie de la technologie LTPO pour adapter la fréquence d’affichage jusqu’à 10 Hz en fonction des usages, et donc d’économiser de la batterie.

Pour la photo, il va encore plus loin que la version classique du Pixel 6 en ajoutant tout simplement un capteur supplémentaire, à savoir un téléobjectif de 48 mégapixels qui permet d’afficher un zoom optique x4. La stabilisation optique de l’image est aussi de la partie pour ce capteur. De plus, la caméra à selfie monte en grade pour passer à 11,1 mégapixels et ainsi proposer de filmer en 4K à 30 images par seconde – ce qui assez rare pour un capteur avant. Vous l’aurez donc compris, la polyvalence est de mise avec cette version Pro.

Cependant, les différences ne s’arrêtent pas là, puisque le Pixel 6 Pro propose 12 Go de RAM alors que le Pixel 6 classique n’embarque que 8 Go. La puce Google Tensor est toujours de la partie et ce gain de mémoire vive devrait permettre de booster les performances tout en améliorant la fluidité de l’expérience. La capacité de la batterie est également rehaussée à 5 003 mAh afin de gagner en autonomie.

Les premiers smartphones avec Android 12

Que ce soit le Pixel 6 ou le Pixel 6 Pro, ils viennent tous les deux avec la nouvelle mouture de l’OS de Google en 2021, le bien nommé Android 12. Ce dernier propose une interface qui fait la part belle aux changements de couleur avec Material You et que vous semblez beaucoup apprécier. De nombreuses autres fonctionnalités pratiques sont disponibles.