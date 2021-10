Différents modèles de l’iPad Pro 11 M1 sont aujourd’hui en forte promotion

Comme la majorité des appareils de la Pomme, l'iPad Pro s'est récemment renouvelé pour accueillir la puissante puce Apple M1. Les promotions concernant la tablette haut de gamme d'Apple étaient encore peu nombreuses jusqu'à maintenant, mais aujourd'hui Rue du Commerce propose de belles promotions sur plusieurs modèles.

La keynote d’hier soir a permis de lever le voile sur les nouvelles puces d’Apple : la M1 Pro et la M1 Max. Les benchmarks sont déjà très prometteurs, mais la première génération des processeurs maison de la firme de Cupertino a évidemment encore de très beaux jours devant elle. L’iPad Pro de 2021 qui l’intègre reste d’ailleurs la tablette la plus performante de la Pomme à l’heure où nous écrivons ces lignes. Et bonne nouvelle aujourd’hui, puisque le prix peut baisser jusqu’à 180 euros selon le modèle choisi.

Ce qu’il faut retenir de l’iPad Pro 11 M1

Un écran Liquid Retina Pro Motion 120 Hz toujours au top

L’amélioration des caméras, haut-parleurs et micros

La grande puissance délivrée par la puce M1

Sur Rue du Commerce, l’offre la plus intéressante aujourd’hui concerne la version Wi-Fi + Cellular 128 Go de l’iPad Pro 11 M1, car le tarif passe de 1 069 euros à 899 euros, soit le même prix que le modèle compatible Wi-Fi uniquement. On trouve également le modèle Wi-Fi + Cellular 256 Go à 999 euros au lieu de 1 179 euros.

L’iPad Pro 11 M1 WI-Fi uniquement avec 128 Go de stockage est également en promotion, mais la réduction est bien plus minime : 879 euros au lieu de 899 euros.

Une belle évolution grâce à la puce M1

L’iPad Pro 11 M1 vient remplacer l’ancienne tablette haut de gamme d’Apple seulement un an après la sortie du modèle 2020, alors qu’il avait fallu attendre pratiquement deux ans pour avoir dans les mains le successeur de la version 2018. Les nouveautés sont nombreuses, mais la firme de Cupertino a tout de même conservé quelques bons éléments, comme le design borderless ou encore le très bon écran Liquid Retina de 11 pouces, compatible HDR et Pro Motion jusqu’à 120 Hz. La qualité est excellente, même si on regrette ne pas apprécier les fabuleux contrastes de la technologie Mini LED réservée cette année à l’iPad Pro 12,9 M1.

Le principal atout de ce nouvel iPad Pro est bien évidemment l’intégration du célèbre processeur maison d’Apple, la puce M1, basée sur une architecture ARM. C’est la même que l’on retrouve déjà dans les nouveaux MacBook Pro et Air, Mac Mini et iMac. Cette configuration apporte un boost de puissance considérable, avec des performances jusqu’à 40 % plus rapides que la génération précédente de l’iPad Pro, qui lui permet de se mesurer aux ordinateurs personnels. De plus, l’iPad Pro embarque désormais un port USB-C compatible Thunderbolt 4, ce qui devrait assurer encore plus de rapidité et de polyvalence à l’appareil.

Quelles sont les autres nouveautés de l’iPad Pro 11 M1 ?

En cette période où le télétravail s’est largement installé dans le monde, Apple a jugé bon d’améliorer les éléments qui permettent de faire des réunions à gogo en distanciel. La tablette s’équipe alors de quatre haut-parleurs d’une excellente qualité sonore, qui plus sont compatibles Dolby Atmos, ainsi que 5 micros annoncés de « qualité studio ». La magie opère très rapidement, avec une voix toujours claire même si l’environnement n’est pas tout à fait calme autour de vous.

On retrouve également la fonction Cadre Centré, très pratique, qui va permettre de vous placer constamment au milieu de l’écran de votre interlocuteur si vous bougez, et même de zoomer ou dézoomer si besoin. Par exemple, si une personne entre dans le champ de vision, la caméra recule pour permettre de voir tout le monde. Tout cela est possible grâce à un capteur ultra grand-angle à l’avant. Derrière, on aperçoit encore une fois ce bloc carré, accueillant un capteur grand-angle de 12 mégapixels, un ultra grand-angle de 10 mégapixels et un capteur LiDAR — très utile pour la réalité augmentée.

En revanche, s’il y a bien une chose qui n’a pas changé par rapport à l’iPad Pro de 2020, c’est l’autonomie. Apple table encore une fois sur une dizaine d’heures loin du chargeur. Pourtant, la puce M1 a fait des miracles pour quasi doubler l’endurance des ordinateurs portables de la Pomme, mais malheureusement ce n’est pas le cas de cette tablette.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPad Pro 11 M1.

