En ce moment, la TV 4K LG OLED 55B1 (HDMI 2.1) chute sous les 1 000 €

LG est la marque de référence sur le marché des TV OLED. Si la marque coréenne propose des références plutôt onéreuses, sa récente gamme B1 est déjà plus accessible et permet de ne pas débourser plus de 1 000 euros pour bénéficier du savoir-faire de la marque. Le modèle B1 de 55 pouces passe de 1 099 euros à 999 euros.

Souvent (très) onéreuses, les TV OLED nécessitent un budget conséquent pour profiter de leur excellente qualité d’image. Toutefois, certains constructeurs n’hésitent pas à alléger la facture en proposant des modèles plus abordables. C’est le cas de LG, qui a lancé sa nouvelle série B1 au dernier CES 2021. La référence de 55 pouces est actuellement en promotion, et passe sous la barre symbolique des 1 000 euros.

Pourquoi ce téléviseur a tout ce qu’il faut ?

Cette TV LG offre une dalle OLED de qualité (4K UHD)

Accompagné des meilleures normes vidéos : Dolby Vision, HDR10 et Dolby Atmos

Dispose d’une connectique HDMI 2.1 idéale pour les consoles next-gen

Ainsi qu’une interface fluide et intuitive

Au lieu d’un prix barré à 1 099 euros, la TV LG OLEDB1 2021 de 55 pouces est en ce moment en promotion à 999 euros sur le site Rue du Commerce, soit une remise immédiate de 100 euros.

Une dalle de qualité pour offrir une bonne expérience visuelle

Pour sa nouvelle gamme B1, LG n’opère pas de réel changement par rapport à la gamme précédente. Mais comme à son habitude, la marque nous propose des finitions exemplaires et très bien exécutées, avec des lignes épurées, ainsi que des bordures d’écran fines et un pied métallique solide. Sa dalle de 55 pouces est très agréable à regarder, d’autant plus qu’elle est OLED offrant des contrastes infinis, des noirs bien profonds et une très bonne calibration des couleurs.

Déjà une référence en matière de qualité d’image, LG continu de briller avec ce modèle B1 2021. Le TV profite d’une définition native 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels), offrant une excellente finesse d’image. D’ailleurs, le traitement d’image est assuré et optimisé par le processeur Alpha 7 Gen 4. Et même s’il est légèrement moins performant que celui qui équipe les récentes séries plus onéreuses de LG, ce processeur permet d’obtenir un rendu très détaillé, et de bons ajustements au niveau des images et du son. D’ailleurs, ce modèle est compatible avec les meilleures normes vidéo à savoir, le HDR10 et le Dolby Vision pour une expérience comme au cinéma, notamment avec la présence du mode Filmmaker. Il va tout simplement permettre de restituer la qualité de l’image telle qu’elle est présentée au cinéma, selon la vision du réalisateur ou de la réalisatrice. Quant à la partie audio, elle est assurée par du Dolby Atmos pour un résultat bien immersif.

Une TV taillée pour les gameurs avec une expérience utilisateur fluide

La gamme B1 a donc beaucoup d’arguments à faire valoir, et ne s’arrête pas là, car elle satisfera non seulement les amateurs de cinéma, mais aussi les gamers. Eh oui, LG a eu la bonne idée de penser à ceux qui détiennent une console next-gen, et propose deux ports HDMI 2.1. Grâce à cela, le modèle 55B1 est capable de retransmettre de manière authentique les performances des consoles Xbox Series X et PlayStation 5. Vous pourrez profiter de vos jeux en 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 FPS. Vos gameplay seront fluides avec des images plus nettes, sans latence et sans déchirure d’écran, grâce à la présence du mode ALLM, du taux de rafraîchissement variable (VRR) et la technologie G-Sync et AMD FreeSync. De plus, l’écran est rafraîchi à 100 Hz, ce qui est largement suffisant pour profiter d’une belle fluidité lors de vos sessions de jeux.

Enfin, cette TV profite de la dernière version du système d’exploitation de LG : webOS 6.0. Cette nouvelle interface promet une navigation accessible et fluide pour faciliter l’accès au menu. Et grâce à la nouvelle télécommande munie d’un pointeur à la manière d’une souris, elle assure une navigation plus ergonomique et plus rapide. Bien entendu, l’interface donne accès aux applications qu’on apprécie tant : Netflix, Prime Video ou YouTube. La gamme B1 est compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa et HomeKit, pour que vous puissiez profiter du contrôle vocal. Il est également possible de diffuser du contenu depuis votre smartphone, en passant par Miracast ou AirPlay 2.

