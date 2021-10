Bouygues revient en force avec un nouveau forfait B&You 80 Go à 9,99 €/mois

Avec ses trois nouvelles offres en série limitée, B&You compte bien vous faire changer de forfait et vu les prix, il y des chances que ça marche. L'opérateur propose entre 80 et 200 Go avec des prix allant de 9,99 à 14,99 euros par mois, le tout sans engagement.

Puisque c’est clairement la période des promotions sur les gros forfaits mobile, B&You ne compte pas se laisser faire et dégaine une fois de plus de nouvelles offres 4G en série limitée. Au programme, de 80 à 200 Go de données pour des prix allant de 9,99 à 14,99 euros mensuels, donc autant dire que c’est du costaud chez l’opérateur low cost de Bouygues Telecom.

Les caractéristiques des forfaits B&You

Des offres sans engagement et sans condition de durée

Entre 80 et 200 Go de données 4G selon le forfait

Sans oublier les appels, SMS, MMS illimités

Jusqu’au 27 octobre 2021, voici les séries spéciales B&You sans engagement disponibles : 80 Go pour 9,99 euros par mois, 100 Go pour 11,99 euros par mois et 200 Go pour 14,99 euros par mois.

On retrouve également ces offres chez RED à des prix similaires avec 80, 100 et 200 Go pour respectivement 10, 12 et 15 euros par mois, jusqu’au 25 octobre prochain.

L’apport du réseau de Bouygues Telecom

B&You est l’opérateur low cost de Bouygues Telecom. Avec lui vous aurez l’assurance de bénéficier de l’un des meilleurs réseaux en France avec un débit moyen en France de 40 Mb/s en téléchargement et 99 % du territoire couvert en 4G selon les chiffres de l’Arcep. Quelle que soit votre localité (en excluant les transports) c’est un débit largement suffisant pour par exemple lire des vidéos en streaming avec un niveau de qualité en HD sur votre mobile. Ces forfaits sont tout à fait adaptés à être utilisé depuis une box 4G ou en partage de connexion. Avec 80, 100 ou même 200 Go de données en fair-use, il y a de quoi faire.

Côté communication , les forfaits B&You proposent les appels en illimité partout en France vers les fixes et les mobiles. Les SMS et les MMS sont aussi sans limites en France métropolitaine, en Europe et en DOM.

Des données valables aussi à l’étranger

En fonction du forfait choisi, B&You vous propose aussi une enveloppe de données prévue à utiliser depuis l’étranger dans la plupart des pays européens et en DOM. Ces enveloppes vont de 15 à 20 Go et vous permettent par exemple de pouvoir utiliser le GPS de votre smartphone en cas de besoin sans avoir à se connecter au réseau local et de payer des frais supplémentaires.

Est-il possible de conserver son numéro ?

Quel que soit l’offre que vous choisissiez, il sera nécessaire de rajouter 10 euros au total de la commande pour obtenir votre nouvelle carte SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne (en appelant le 3179) lors de l’inscription.

Notez également que ces offres sont sans engagement et proposent de petits prix pendant une période d’un an. Le prix augmente par la suite et si ces futurs tarifs ne vous conviennent pas, vous pourrez alors choisir de migrer vers un nouvel opérateur pendant ou avant la fin de l’offre. Vous pouvez vous aider de notre outil dédié afin de vous créer un rappel.

Comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir les meilleures offres mobile du moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des forfaits 4G sans engagement !