Le Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro (Android TV) est 150 € moins cher

Sorti il y a quelques mois, le Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro est un vidéoprojecteur très complet. Il dispose d'une belle fiche technique avec au rendez-vous du Full HD, HDR10, Android TV, Chromecast, DTS-HD, Dolby Audio... Bref, de quoi regarder vos films dans de bonnes conditions. Surtout qu'en ce moment, il est proposé à 849,99 euros au lieu de 999 euros à son lancement.

Xiaomi est surtout réputé pour ses smartphones vendus à un excellent rapport qualité/prix, mais la marque chinoise est toujours là où l’on ne l’attend pas. Elle propose également des vidéoprojecteurs, et n’en est pas à son premier coup d’essai. Xiaomi a présenté en début d’année, le Mi Smart Projecteur 2 Pro, qui est parfait pour regarder du contenu, même s’il reste assez coûteux de base. Mais en ce moment, il se trouve qu’il est plus abordable grâce à une réduction de 150 euros sur son prix initial.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro

Un vidéoprojecteur compact

Une définition Full HD jusqu’à 120 pouces

Prise en charge du HDR 10, DTS-HD et du Dolby Audio

L’expérience Android TV, avec Google Assistant et Chromecast

Au lieu d’un prix de lancement à 999 euros, le Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro s’affiche aujourd’hui au prix de 899 euros sur le site officiel. Mais en ce moment, il se trouve à un meilleur prix chez Darty : 849,99 euros. La même offre est disponible chez Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un vidéoprojecteur complet pour se sentir comme au cinéma

Après le Mi Smart Projector, ou encore le Mi Laser (4K), Xiaomi lance un nouveau vidéoprojecteur : le Mi Smart Projector 2 Pro. Ce dernier est équipé d’une puce DMD 0,47″ qui va permettre de diffuser une image en Full HD (1 920×1 080 pixels) — comme la majorité des projecteurs — via une source lumineuse LED d’une puissance de 1300 lumens. Il offre une luminosité deux fois plus importante que le modèle précédent, ce qui lui permet désormais de prendre en charge le HDR10. Il propose des images nettes et fidèles, avec des couleurs intenses, même en plein jour.

Par contre, le Mi Smart Projector 2 Pro ne dispose pas de zoom sur son bloc optique. C’est donc la position de l’appareil qui déterminera la taille de l’image projetée. Vous pouvez donc avoir une image de 60 à 120 pouces en fonction de la configuration de votre pièce. Côté son, le constructeur chinois intègre deux haut-parleurs de 10W offrant une bonne qualité sonore grâce à la prise en charge des codecs Dolby et DTS, pour une expérience sonore immersive. D’ailleurs, ce projecteur peut également être une solution d’appoint en déplacement pour écouter de la musique dans de bonnes conditions, grâce à la connectivité Bluetooth.

Peu encombrant et pratique avec Android TV

Xiaomi assure une nouvelle fois côté design, et propose le style typique de Mi, avec un extérieur aux bords arrondis, simple et épuré. Si ce vidéoprojecteur n’est pas portable, il est facilement transportable grâce à sa taille compacte (215 x 201 x 143 mm pour 3,7 kg) et s’intègre parfaitement à la décoration de votre intérieur. Et concernant l’installation, vous pouvez tout simplement le placer sur un meuble près du mur où vous voulez projeter l’image. D’ailleurs plusieurs fonctionnalités permettent d’adapter l’image projetée en fonction de son inclinaison par rapport au mur. Ainsi, vous obtiendrez une image droite et bien positionnée grâce à une correction automatique omnidirectionnelle.

Enfin, ce que l’on appréciera surtout, c’est que le Mi Smart Projector 2 Pro tourne sous Android TV 9.0. C’est une interface simple à utiliser, qui propose toutes les applications phares des plateformes de streaming ainsi que tous les avantages qui vont avec. Vous aurez accès à des fonctions telles que Chromecast pour projeter les contenus de votre smartphone via le projecteur vidéo, mais aussi, Google Assistant qui sera accessible depuis la télécommande directement. Concernant la connectique du vidéoprojecteur, on retrouve deux ports HDMI .0 (dont un avec l’ARC), deux ports USB 2.0, une sortie audio jack, une sortie optique S/PDIF ainsi qu’un port en Ethernet pour compléter l’accès Wi-Fi.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à consulter la fiche produit du Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro.

Les meilleurs vidéoprojecteurs en 2021

Si vous souhaitez comparer le Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro avec d’autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs vidéoprojecteurs en 2021.