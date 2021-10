La Fnac propose un super prix pour le pack Samsung Galaxy Watch 4 + SmartTag + batterie

La Samsung Galaxy Watch 4 est la dernière montre connectée en date du géant coréen, qui a la particularité de tourner sous WearOS 3 avec l'interface One UI. Elle est aujourd'hui disponible à un super prix dans un pack avec un Galaxy SmartTag + et une batterie externe sans fil : seulement 269 euros.

Si vous voulez compléter votre panoplie d’appareils Samsung, nous vous avons dégoté le pack idéal sur le site de la Fnac. Ce dernier comprend la nouvelle montre connectée de la marque coréenne fraichement lancée en août dernier, une batterie externe sans fil et un localisateur d’objet pour ne jamais plus perdre vos clés, par exemple. Le tout est aujourd’hui proposé à un prix très attractif.

Ce qu’il faut retenir du pack Samsung

Une Galaxy Watch sous WearOS

Un SmartTag+ plus efficace que le classique

Une batterie externe pratique, car avec charge sans fil

Au lieu de 369 euros si vous achetiez le tout séparément, le pack Samsung Galaxy Watch 4 en 40 mm (valeur 269 euros) + batterie externe sans fil (valeur 59,90 euros) + Galaxy SmartTag+ (valeur 39,90 euros) est aujourd’hui disponible à seulement 269 euros sur le site de la Fnac, soit le même prix que la montre connectée seule. Comptez 30 euros de plus pour le modèle 44 mm.

La première montre connectée sous WearOS

Avec sa Samsung Galaxy Watch 4, le géant sud-coréen se débarrasse du système d’exploitation Tizen pour le remplacer par WearOS avec l’interface One UI Watch. Ca change grandement l’expérience utilisateur, puisqu’il est désormais possible d’accéder au Play Store directement depuis la montre, et donc de télécharger toutes vos applications favorites, comme Strava et Google Fit si vous ne voulez pas obligatoirement passer par Samsung Health, et même YouTube Music ou Spofity — d’ailleurs utilisables en mode hors-ligne grâce aux 16 Go de stockage.

Le tout est fluide grâce à la nouvelle puce Exynos W920 et l’autonomie est estimée à environ deux jours environ, soit 40 heures d’utilisation selon la marque. Elle se recharge rapidement, que ce soit en mode filaire ou sans fil. Mais le plus important, ce sont les fonctionnalités, et pour cela la montre connectée de Samsung est très complète. En effet, elle embarque de nombreux capteurs, comme un GPS pour mesurer la distance parcourue, un podomètre pour connaitre le nombre de pas, un capteur capable de calculer la saturation en oxygène dans le sang (SpO2), un électrocardiogramme pour détecter d’éventuelles fibrillations cardiaques, un détecteur de ronflement et même deux électrodes sur les boutons de la montre pour mesurer la bio-impédance. Pour le sport, de nombreux entrainements sont disponibles, même dans l’eau grâce à sa certification IP68 pour résister à la poussière et à l’immersion dans l’eau jusqu’à 5 ATM.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Samsung Galaxy Watch 4 Classic.

Un localisateur d’objet très précis

Le Samsung Galaxy SmartTag+ propose un design passe-partout avec son petit format carré et son poids plume de 14 grammes, sans oublier le côté pratique de l’encoche pour l’attacher plus facilement à un objet. Il intègre le Bluetooth Low Energy (BLE), qui lui confère une portée de 120 mètres, mais il propose aussi une option en plus en comparaison du SmartTag classique : la prise en charge de la technologie Ultra Wideband (UWB) pour une détection plus précise en réalité augmentée. Concrètement, vous pourrez filmer l’espace où vous vous trouvez, et des flèches vous indiqueront le chemin qui vous mènera à votre objet égaré. En revanche, pour bénéficier de cette fonctionnalité, vous devrez posséder un smartphone compatible avec l’UWB, soit les plus haut de gamme de la marque : le Galaxy Note 20 Ultra, le Galaxy S21+, le Galaxy S21 Ultra ou encore Galaxy Z Fold 3 ou le Z Flip 3.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy SmartTag+.

Une batterie externe pratique

Avec son petit format pas plus grand qu’un smartphone, la batterie externe de Samsung est facilement transportable tout en proposant un accumulateur de tout de même 10 000 mAh, ce qui permet de recharger par deux fois entièrement un smartphone standard. Le gros avantage de cette batterie vient de son système de recharge par induction directement accessible sur la surface de l’appareil. Cette recharge est certifiée Qi et vous pourrez donc recharger sans branchement n’importe quel appareil compatible comme votre smartphone, votre montre connectée ou écouteurs sans fil. Samsung privilégie tout de même son propre matériel compatible et la charge monte jusqu’à 10 W grâce au format propriétaire Fast Charge, tandis que la charge reste bloquée à 5 W pour les appareils des autres marques.

