DJI Mavic Air : ce drone qui filme en 4K est à moitié prix (-60 %)

DJI propose de nombreuses références pour convenir à tous les besoins et tous les budgets. En ce qui concerne le Mavic Air, il s'agit d'un drone milieu de gamme autrefois vendu à 849 euros, mais il ne coute aujourd'hui que 349 euros chez Darty.

Le DJI Mavic Air a été lancé en 2018 et s’est fait remplacer l’année dernière par un nouveau modèle. Pourtant, c’est encore aujourd’hui un excellent drone capable de filmer en 4K avec de nombreux modes automatiques, proposant par la même occasion un format presque aussi compact que le Mavic Mini entrée de gamme, et pour pratiquement le même prix que ce dernier aujourd’hui grâce à cette réduction de presque 60 % sur son prix d’origine.

Ce qu’il faut retenir du DJI Mavic Air

Le format compact

La détection des obstacles

Les nombreux modes automatiques

La possibilité de filmer jusqu’en 4K à 30 IPS

Au lieu de 849 euros à son lancement, le drone DJI Mavic Air est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 349 euros chez Darty, soit une économie importante et non négligeable de 500 euros.

Un drone compact qui filme en 4K

La gamme Mavic Air de la marque DJI représente un entre-deux, situé entre l’accessibilité des Mavic Mini et les fonctionnalités premium des Mavic 2. Le drone qui nous intéresse réunit alors le meilleur des deux mondes en proposant un gabarit de la taille d’un smartphone (une fois plié) pour un poids de seulement 430 grammes, tout en donnant la possibilité de filmer en 4K UHD à 30 fps, en 2,7K à 60 fps ou en Full HD/HD à 120 fps grâce à sa caméra CMOS de 11 mm stabilisée sur 3 axes. Le tout récent Mavic Mini 2 propose enfin cette même qualité d’affichage, mais il est actuellement plus cher, puis de toute façon le reste des composants intégrés n’est pas aussi complet que ce Mavic Air, datant pourtant de 2018.

En effet, avec ce drone milieu de gamme de DJI, vous serez bien plus serein lors de vos sessions de vol, car il intègre un détecteur de collisions Flight Autonomy 2.0 afin d’éviter à votre place, dans la mesure du possible, les obstacles se dressant sur votre chemin, tel qu’un mur ou un arbre.

Toutes les fonctionnalités premium sont là

De même pour les modes, le Mini 2 fait beaucoup de sacrifices pour baisser la facture finale, mais le Mavic Air n’en a presque pas fait à sa sortie il y a 3 ans. On retrouve alors de nombreuses fonctionnalités haut de gamme comme le Palm Control (ou SmartCapture), qui permet de contrôler le drone avec les gestes de la main. Vous pouvez alors lui faire signe de vous suivre ou de prendre une photo, par exemple. D’autres programmes automatiques sont au rendez-vous, en passant du mode Astéroïde au mode Boomerang jusqu’à la fonction ActiveTrack pour suivre jusqu’à 16 personnes en même temps.

Le DJI Mavic Air se contrôle à l’aide d’une télécommande incluse, qui offre une portée théorique de 4 kilomètres de distance, où il est d’ailleurs possible d’y insérer son smartphone pour avoir un retour vidéo en temps réel. La batterie de 2 375 mAh peut enfin faire voler le drone pendant un peu plus de 20 minutes, selon les modes utilisés, et vous n’aurez pas besoin d’une microSD dans l’immédiat grâce à sa capacité interne de 8 Go très utile pour stocker quelques vidéos, même si une fente permet d’étendre le stockage par la suite.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du DJI Mavic Air.

