Parrot Anafi 4K : cette bonne alternative aux drones DJI est à moitié prix

Parrot est l'un des premiers constructeurs dans le milieu des drones grand public. Son modèle compact et 4K, l'Anafi, auparavant vendu à 699,99 euros profite aujourd'hui d'une remise de 50 % et tombe à seulement 349,99 euros sur les sites de Fnac et Darty.

Parrot est une marque française qui, depuis 2017, s’est lancée dans la conception de drone, un secteur où DJI a réussi à se faire une place de leader incontesté. Toutefois, Parrot a également une bonne réputation pour ses produits, comme c’est le cas du modèle Anafi. Ce drone présente des arguments sérieux : un format compact et pliable, sa capacité à filmer en 4K, et des fonctions automatiques. Sorti en 2018, ce drone reste très recommandable, d’autant plus qu’aujourd’hui son prix devient beaucoup plus abordable grâce à une remise immédiate de 50 %.

L’essentiel à retenir du Parrot Anafi 4K

Il est léger avec un format compact

Il est capable de filmer en 4K à 30 IPS

Sa caméra repose sur un stabilisateur sur 3 axes

De nombreux modes disponibles sur l’application FreeFlight 6

Au lieu d’un prix barré à 699,99 euros, le drone Parrot Anafi 4K est en ce moment à moins 50 % et chute alors à seulement 349,99 euros chez Fnac, mais aussi chez Darty.

Un drone compact et léger bien pensé

Parrot a conçu l’Anafi dans format compact, qui ne mesure que 244 x 67 x 65 mm et pèse 320 grammes. Il se révèle être très pratique à transporter au quotidien. Ce que l’on apprécie surtout, c’est sa capacité à se déplier très rapidement, à la manière d’une tente Quechua, où il suffit de 3 secondes pour qu’il soit déplier et seulement 20 secondes pour qu’il soit totalement opérationnel. Pour contrôler le drone, vous avez la radiocommande qui plus imposante et plus lourde que l’Anafi.

Et grâce à sa conception légère, le drone est capable d’atteindre une vitesse de pointe de 55 km/h en mode sport ainsi que de braver des vents jusqu’à 50 km/h. Pas de panique, avec un alliage de matériaux comme la fibre de carbone et la fibre de verre, le Parrot Anafi semble solide. Puis, le constructeur français a amélioré sur ce modèle le bruit des hélices, qui est réduit de 35 % par rapport au Bebop 2. D’ailleurs, le drone est même 50 % plus silencieux que ceux de la concurrence, selon Perrot.

Capable de filmer en 4K avec différents modes via l’application

Malgré son petit format, l’Anafi est capable de filmer en 4K à 30 IPS (ou à 24 FPS pour un effet cinéma) et en 1080p à 60 IPS. Il peut également filmer en HDR afin d’améliorer le rendu des scènes, notamment en contre-jour. Concernant la partie photo, elle assurée par le capteur Sony IMX230 de 21 Mégapixels couplé à une optique ouvrant à f/2.4. Mais la véritable force concerne la caméra qui repose sur un stabilisateur 3 axes, mais aussi, et surtout, un tilt de 180°. Cela permet tout simplement de réaliser des plans en contre-plongée.

Au niveau des modes, on retrouve les actions automatiques comme tourner autour du sujet, mais avec l’application FreeFlight 6, il y a de nouveaux modes comme un mode Hyperlapse, un mode Slow-motion ou encore le Dolly-Zoom qui sont disponibles. En revanche, pas de capteurs pour éviter les obstacles ou autres comme chez DJI. Enfin, pour l’autonomie du drone, Parrot promet 25 minutes pour l’Anafi (mesure en vol stationnaire en 4K). Comptez 1h30 pour le recharger complètement. À noter, il compatible USB-C avec la norme Power Delivery.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main du Parrot Anafi 4K.

Parrot face à la concurrence

