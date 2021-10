Les nouveaux écouteurs sans fil de OnePlus (avec ANC) sont déjà en promotion

OnePlus vient de dégainer ses premiers écouteurs sans fil haut de gamme, les Buds Pro. Ils proposent non seulement une bonne qualité audio, mais également l'annulation de bruit active à un prix accessible. On les trouve actuellement en promotion à 139,99 euros contre 149 euros à leur lancement.

Cet été, OnePlus a présenté le successeur du OnePlus Nord premier du nom, mais aussi de nouveaux écouteurs true wireless. Les Buds Pro sont une version plus premium des deux autres true wireless proposés par la marque, mais à un prix toujours maîtrisé. Malgré un secteur très concurrentiel, ces écouteurs ont des arguments à faire valoir, surtout avec une réduction de 10 euros sur leur prix.

Les OnePlus Buds Pro proposent …

Un design avec une touche d’originalité

Un bon confort dans les oreilles

Une réduction de bruit active efficace

Ainsi qu’une bonne autonomie de 38h environ avec le boîtier

Avec un prix de lancement de 149 euros, les OnePlus Buds Pro sont actuellement en promotion à 139,99 euros sur le site Rue du Commerce.

Des écouteurs qui font leur effet

Pour ses nouveaux écouteurs, OnePlus a changé complètement de concept. Exit la surface tactile ronde à l’extérieur, on a ici droit à des écouteurs tout effilés. Il s’agit d’ailleurs, comme les OnePlus Buds Z d’entrée de gamme, d’écouteurs intra-auriculaires, mais toujours avec un format tige pour assurer un bon maintien et un bon confort. On note que les écouteurs se distinguent légèrement de la concurrence, grâce à ses tiges où l’on retrouve une touche métallique, qui donne un effet premium. Du côté des embouts en silicone, trois formats sont d’ailleurs proposés selon la morphologie de chacun.

Concernant le boîtier qui accueille les écouteurs, la firme chinoise a revu sa copie. Le boîtier n’est plus rond comme sur les Buds classique ou en forme de grosse pilule comme les OnePlus Buds Z, mais à un étui carré qui ressemble davantage à un écrin. Ce dernier est capable de délivrer environ 38 heures d’autonomie, et viendra recharger à 100 % les OnePlus Buds Pro en 38 minutes. Le boîtier est par ailleurs compatible avec la charge sans fil par induction Qi.

Une réduction de bruit convaincante, ainsi qu’un bon rendu sonore

En général, qui dit « Pro » pour des écouteurs sans fil dit généralement présence d’une réduction de bruit active. Elle est bien de la partie sur les OnePlus Buds Pro, puisque le constructeur a intégré trois microphones par écouteur. De quoi permettre de réduire les sons ambiants de 40 dB indique la marque. Le résultat est plutôt convaincant, les bruits de fond comme un ventilateur de PC, le ronronnement de la circulation et même légèrement les voix sont considérablement réduites. Bien entendu, il ne faudra pas vous attendre à la même qualité que propose des écouteurs plus haut de gamme comme les Sony WF-1000XM4 ou les Bose QuietComfort Earbuds. Les écouteurs profitent également d’une fonction de réduction du vent en cas d’activation de la réduction de bruit, pour ne pas être gênés par l’air qui rentre dans les micros, ainsi qu’un mode transparence pour écouter ce qui se passe autour de vous.

Côté audio, les écouteurs les écouteurs premium de OnePlus disposent de transducteurs dynamiques de 11 mm de diamètre. Ils permettent d’offrir un rendu sonore chaleureux et équilibré, qui n’en fait pas trop dans les basses tout en mettant les voix largement en avant. De plus, ils sont capables de proposer une réponse en fréquence de 20 à 20 000 Hz. Concernant les codecs Bluetooth audio proposés, les écouteurs sont compatibles avec les plus classiques, l’AAC et le SBC, mais aussi avec le LHDC. La firme indique qu’ils sont compatibles avec le Bluetooth 5.2, et propose un mode « Pro Gaming », permettant cette fois de réduire la latence Bluetooth à 94 ms, pratique notamment pour les jeux.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test sur les écouteurs sans fil OnePlus Buds Pro.

