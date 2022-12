OnePlus casse le prix de ses écouteurs premium ANC grâce à un code promo spécial Noël

Dotés de la réduction de bruit active, les OnePlus Buds Pro sont parfaits pour les petits budgets, surtout avec plus de 40 % de réduction. Aujourd’hui, le constructeur les vend à 79,99 euros contre 149 euros au départ.

Si la deuxième version des OnePlus Buds Pro est attendue pour 2023, le premier modèle reste de bons écouteurs sans fil. Les true wireless de la marque chinoise profitent de la réduction de bruit active, offrant ainsi une meilleure expérience sonore. Son rapport qualité/prix s’est fortement amélioré depuis, surtout qu’en ce moment, ils coûtent 70 euros de moins.

Les OnePlus Buds Pro, c’est quoi ?

Des écouteurs intra-auriculaires très confortables

Une réduction de bruit active efficace

Compatible charge rapide : 100 % en moins de 40 min

Sortis au prix de 149 euros, et maintenant disponibles à 129 euros, les OnePlus Buds Pro tombent à 79,99 euros en utilisant le code XMAS2022E sur le site du constructeur.

Des écouteurs soignés et confortables

En concevant des écouteurs haut de gamme, OnePlus revoit le design par rapport aux autres modèles de son catalogue. Il n’y a plus la surface tactile ronde à l’extérieur, on a droit à des écouteurs amincis et intra-auriculaires, toujours avec un format tige pour assurer un bon maintien et un bon confort. Cette tige est d’ailleurs faite d’un recouvrement métallique qui assure un effet premium au premier regard.

À noter que, si les écouteurs sont certifiés IP55 pour assurer une protection à la fois contre la poussière et contre les jets d’eau, le boîtier se voit doter d’une certification IPX4. Fait assez rare pour le souligner, il sera donc étanche contre les éclaboussures. Le boîtier est d’ailleurs capable de délivrer environ 38 heures d’autonomie et viendra recharger à 100 % les OnePlus Buds Pro en 38 minutes. Il est aussi compatible avec la charge sans fil par induction Qi.

Une partie audio honorable, et un mode ANC efficace

Les OnePlus Buds Pro proposent une isolation passive couplée à la réduction de bruit active. Avec l’intégration de trois microphones par écouteur, la réduction de bruit active des Buds Pro assure atténuer les sons ambiants jusqu’à 40 dB. On obtient un résultat plutôt convaincant, les bruits de fond comme un ventilateur de PC, le ronronnement de la circulation et les voix sont considérablement réduits. On n’est certes pas au niveau des plus haut de gamme comme les Sony WF-1000XM4 ou les Bose QuietComfort Earbuds, mais on se rapproche de ce que peuvent proposer les Ear 1 de Nothing par exemple.

Côté audio, les écouteurs premium de OnePlus disposent de transducteurs dynamiques de 11 mm de diamètre. Ils permettent d’offrir un rendu sonore chaleureux et équilibré, qui n’en fait pas trop dans les basses tout en mettant les voix largement en avant. De plus, ils sont capables de proposer une réponse en fréquence de 20 à 20 000 Hz. Concernant les codecs Bluetooth audio, les écouteurs sont compatibles avec les plus classiques, l’AAC et le SBC, mais aussi avec le LHDC. La firme indique qu’ils sont compatibles avec le Bluetooth 5.2 et proposent un mode « Pro Gaming », permettant cette fois de réduire la latence Bluetooth à 94 ms, pratique notamment pour les jeux de tir ou de combat plus nerveux.

Pour en savoir plus, voici notre test sur les OnePlus Buds Pro.

