OnePlus Buds Pro : réduction de bruit, autonomie… OnePlus dévoile leurs caractéristiques avant la présentation

Dans les colonnes de Cnet, OnePlus a livré quelques informations au sujet des OnePlus Buds Pro, ses écouteurs sans fil. On en apprend ainsi davantage sur leur autonomie ou la réduction de bruit avant leur présentation attendue le 22 juillet. Mais surtout sur leur design.

Le 22 juillet prochain, OnePlus présentera officiellement son nouveau smartphone milieu de gamme, le OnePlus Nord 2. Ce sera également l’occasion pour le constructeur chinois de dévoiler un autre de ses produits : les OnePlus Buds Pro.

Après les OnePlus Buds et OnePlus Buds Z, la marque devrait présenter une troisième paire d’écouteurs sans fil. Cependant, avant même leur présentation officielle, OnePlus a livré quelques informations à propos des OnePlus Buds Pro dans un entretien accordé au site américain Cnet. L’occasion notamment de dévoiler en partie le design des écouteurs sans fil grâce à une illustration. On peut ainsi y découvrir un format avec des tiges, à la manière des AirPods Pro d’Apple, mais également des précédents écouteurs Bluetooth de OnePlus, mais également des embouts confirmant leur format intra-auriculaire.

Des écouteurs à réduction de bruit active

Par ailleurs, Kinder Liu, responsable de la recherche et du développement de OnePlus a confirmé que les OnePlus Buds Pro seront des écouteurs à réduction de bruit active. Selon le constructeur, ils seront capables de supprimer un volume sonore entre 15 et 40 dB selon l’environnement sonore.

« La grande gamme de produits audio que nous avons créée jusqu’à présent nous a préparés pour présenter un produit audio sans fil véritablement haut de gamme, avec de la réduction de bruit active et d’autres fonctions premium », indique également Kinder Liu. Le responsable de OnePlus précise d’ores et déjà que les écouteurs pourront fonctionner jusqu’à 28 heures en réduction de bruit à l’aide du boîtier de recharge, et jusqu’à 38 heures en mode passif. Il n’indique cependant pas l’autonomie des écouteurs seuls, mais précise que 10 minutes de charge du boîtier permettront de récupérer 10 heures d’autonomie. Enfin, toujours concernant la batterie, le boîtier sera compatible avec la charge sans fil Qi.

On en saura davantage sur les OnePlus Buds Pro lors de leur présentation officielle. Celle-ci aura lieu jeudi prochain, le 22 juillet, en même temps que l’annonce du futur OnePlus Nord 2.