Le OnePlus Nord 2 sera officiellement dévoilé fin juillet

Le successeur du OnePlus Nord sera officiellement présenté par la marque chinoise le 22 juillet à 16 h, heure de Paris. Le premier OnePlus Nord avait connu un franc succès, notamment en Inde où il avait fait un départ canon.

Le OnePlus Nord premier du nom a été introduit le 4 août 2020. On devrait bientôt connaître la date de sortie de son successeur, le OnePlus Nord 2 5G. Comme elle en a l’habitude, la marque chinoise a communiqué par l’intermédiaire de son forum. Pete Lau, le co-fondateur de OnePlus a annoncé dans un post de OnePlus qu’un événement sera consacré au téléphone milieu de gamme de la marque.

La présentation officielle du OnePlus Nord 2 se tiendra le 22 juillet à 16h heure de Paris. Elle concerne les utilisateurs d’Europe et d’Inde précise le CEO de OnePlus.

Ready for the OnePlus Nord 2 5G? Because it’s coming July 22, and it’s “everything you could ask for.” https://t.co/1Xu300xQ00 pic.twitter.com/Nv1fJxoCsS — Pete Lau (@PeteLau) July 8, 2021

L’annonce d’un successeur du OnePlus Nord n’est pas vraiment une surprise, tant celui-ci semble avoir rencontré son public : « Le OnePlus Nord est l’un des produits les plus réussis de notre histoire. En Europe et en Inde, Nord a réalisé les meilleurs premiers jours de vente de l’histoire de OnePlus, et a été le produit le plus précommandé de tous les temps sur Amazon Inde. »

Un SoC « axé sur l’IA »

Côté caractéristiques, on est encore relativement dans le vague. On sait qu’il devrait en principe conserver OxygenOS — après avoir quand même fusionner avec ColorOS pour partager une base commune — et on connaît aussi son SoC. Il s’agira d’un MediaTek Dimensity 1200-AI, comprendre par là qu’il s’agira d’une version qu’on nous promet « axée sur l’IA » du Dimensity 1200. Les quelques rendus 3D qui ont pu fuiter ces dernières semaines laissent penser qu’on passerait de quatre capteurs photos à trois à l’arrière.

Pour le reste, Pete Lau indique seulement que « Le OnePlus Nord 2 5G est une mise à niveau complète du premier OnePlus Nord, de l’appareil photo aux performances en passant par la recharge. » Quelle sera la capacité de sa batterie, quelle définition pour l’écran avec quel taux de rafraichissement ? Réponse probablement le 22 juillet prochain donc.