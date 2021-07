Le OnePlus Nord 2 inaugurera le SoC MediaTek Dimensity 1200-IA

Pour la première fois, OnePlus présente une puce conçue avec MediaTek, la MediaTek Dimensity 1200-IA. Il s’agirait d’une version qui « tire parti de l’IA » pour améliorer entre autres le rendu des couleurs, l’affichage et le temps de réponse en jeu.

OnePlus confirme officiellement l’existence du OnePlus Nord 2, et ce coup-ci, il ne s’agit pas d’une erreur. Ce smartphone 5G sera par ailleurs le premier de la marque à intégrer un SoC MediaTek. Pour l’occasion, le producteur de semi-conducteurs et OnePlus ont travaillé sur un nouveau SoC, le MediaTek Dimensity 1200-AI.

Il s’agit, comme son nom l’indique, d’une version boostée à l’intelligence artificielle du Dimensity 1200, qui promet « une foule de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA au OnePlus Nord 2 5G afin d’améliorer l’expérience utilisateur », écrit OnePlus.

Ce que ça peut changer

Ce nouveau SoC sera le premier né d’une initiative annoncée par MediaTek début juillet, intitulée le « Dimensity Open Resource Architecture ». Le principe ? Permettre au fabricant de smartphones de mettre les mains dans le cambouis et de personnaliser quelque peu les SoC fabriqués par MediaTek, avec un focus important sur l’IA. Et ce Dimensity 1200-IA inaugure donc la lignée.



Selon OnePlus, les avancées obtenues en matière d’IA devraient s’appliquer dans divers domaines : photographie assistée, amélioration de l’affiche pour l’utilisateur, meilleurs temps de réponse dans les jeux, sont par exemple cités. À en croire encore la marque, son travail sur l’IA pourrait aussi toucher aux couleurs, à la résolution obtenue pour les vidéos des réseaux sociaux, ainsi que sur la gestion de l’éclairage ambiant.



Pour vraiment connaître l’impact de ces améliorations, il faudra attendre les benchmarks réalisés lors des tests, si OnePlus ne bidouille pas trop les résultats.

Disponible quand et avec quoi ?

On ne sait pas encore quand le OnePlus Nord 2 sera disponible en magasin. On sait simplement pour l’heure qu’un « événement estival » de lancement devrait bien lui être consacré cet été. Il pourrait en outre être annoncé aux côtés d’un OnePlus Nord CE 5G, dont on ignore les spécificités par rapport au Nord CE originel.

Du côté des spécifications proposées, à en croire des fuites récentes, on s’attend à un seul capteur photo frontal, ainsi que deux capteurs principaux à l’arrière, couplé à un troisième plus petit. Si on connaît désormais le SoC, on ignore encore le reste des composants. Les rumeurs évoquent 8 à 12 Go de RAM et 128 à 256 Go de stockage, ainsi qu’une batterie de 4500 mAh.