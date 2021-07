Nord 2 : OnePlus confirme les caractéristiques de l’écran, mais seront-elles suffisantes ?

Les spécifications techniques de l’écran du OnePlus Nord 2 ont été confirmées par la marque sur Twitter. Mais face à une rude concurrence entretenue par Xiaomi et Samsung, ce nouveau téléphone aura-t-il les armes pour croiser le fer avec les belles références du segment ? Le doute est permis, du moins au niveau de la dalle.

Officiellement lancé le 4 août 2020 en France, le OnePlus Nord s’est rapidement taillé une réputation de smartphone à l’excellent rapport qualité/prix. À l’époque, ce modèle jouissait d’un écran AMOLED de 6,44 pouces, d’une définition Full HD+ et d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Cette séduisante configuration ne courait pas les rues il y a un an. Mais depuis, la donne a changé. Xiaomi et Samsung ont sorti les muscles sur ce segment tarifaire. Et forcément, des questions se posent au moment de découvrir les caractéristiques du OnePlus Nord 2, dont les spécifications de l’écran ont été publiées par OnePlus India sur Twitter.

Un écran identique au précédent

Le OnePlus Nord 2 aura donc droit à une dalle de 6,43 pouces, d’une définition Full HD+ et d’une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Soit la même configuration que son prédécesseur, en somme. Sur le papier, la promesse semble encore alléchante. Mais en 2021, est-ce bien suffisant pour se montrer attractif ?

Comme précisé plus tôt, Xiaomi et Samsung ont frappé fort en début d’année : vendus sous la barre des 400 euros, les Poco F3, Redmi Note 10 Pro et Galaxy A52 5G profitent tous sans exception d’un écran OLED… de 120 Hz. De là à dire que cette configuration est devenue la norme, il y a encore du chemin à faire.

La concurrence s’est organisée

Mais force est de constater que des téléphones aux prix abordables proposent des écrans ultra attrayants. Certes, la différence entre un taux de 90 et 120 Hz reste minime à l’usage. Il n’empêche, sur le papier, cela reste meilleur.

Attendu le 22 juillet prochain, le OnePlus Nord 2 ne devrait donc pas nous en mettre plein les yeux sur ce plan là. Ou du moins, il ne devrait pas nous étonner — dans le bon sens du terme — par ses caractéristiques relatives à sa dalle. Il devra donc se rattraper ailleurs : en photo par exemple, ou sur ses performances grâce au Dimensity 1200-IA.