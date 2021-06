OnePlus Nord 2 : voici son design et les caractéristiques attendues

Le leaker OnLeaks partage des images HD du OnePlus Nord 2 avant sa sortie tout en livrant quelques caractéristiques techniques.

Peu après s’être encore plus rapproché d’Oppo, OnePlus prépare un nouveau smartphone sur le milieu de gamme : le OnePlus Nord 2. Comme à son habitude, le leaker français OnLeaks dévoile des images en avant-première du téléphone.

Design du OnePlus Nord 2

Il s’est associé au site 91Mobiles pour diffuser ses rendus HD basés sur ses sources fiables dans le secteur. L’occasion aussi de partager quelques éléments sur les caractéristiques du OnePlus Nord 2.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Le design final du smartphone peut évidemment changer par rapport aux images publiées ici. Toutefois, l’histoire nous a déjà prouvé que les erreurs d’OnLeaks sont rares et restent généralement de l’ordre de la petite imprécision.

Rendu HD du OnePlus Nord 2 // Source : OnLeaks et 91Mobiles Rendu HD du OnePlus Nord 2 // Source : OnLeaks et 91Mobiles

On peut voir ici que le OnePlus Nord 2 se doterait d’un seul capteur photo frontal pour un poinçon simple dans le coin supérieur gauche. En comparaison, le premier OnePlus Nord avait un double appareil photo à l’avant.

Au dos, c’est aussi la partie photo qui attire l’œil avec un bloc qui laisse beaucoup de place à deux objectifs, tout en en calant un troisième bien plus petit dans le coin, près du flash LED.

Caractéristiques attendues pour le OnePlus Nord 2

On ne sait pas encore de quel matériau s’habillera la face arrière du OnePlus Nord 2, mais des dimensions sont déjà évoquées : 160 x 73,8 x 8,1 mm. Le fameux interrupteur Alert Slider, signature de OnePlus, est sur la tranche tandis que le lecteur d’empreintes devrait être incorporé dans l’écran.

Pour les caractéristiques techniques, un écran AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement est pressenti, tout comme un SoC Dimensity 1200 de MediaTek à l’intérieur pour faire tourner le smartphone. Il faudrait par ailleurs compter sur 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage a priori non extensible.

En photo, le capteur principal aurait droit à une définition de 50 mégapixels, contre 8 et 2 mégapixels pour les deux autres capteurs. À l’avant, la caméra proposerait des clichés de 32 mégapixels. La batterie estimée à 4500 mAh fonctionnera sans doute avec une charge rapide, mais on ignore s’il faut espérer 30 ou 65 W. Enfin, Android 11 (avec OxygenOS) et le réseau 5G serait de la partie.

Une gamme de produits qui se complexifie

Le OnePlus Nord 2 viendra succéder au OnePlus Nord premier du nom, tandis que le récent OnePlus Nord CE, récemment sorti, vise un segment tarifaire un peu plus bas. Oui, le catalogue de smartphones proposé par la marque chinoise devient progressivement plus complexe à suivre alors que le constructeur a longtemps été connu pour la simplicité de son offre.

Quant à la sortie du OnePlus Nord 2, il serait a priori judicieux de miser sur juillet.