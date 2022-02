OnePlus Buds Pro : Cdiscount casse le prix des écouteurs sans fil à réduction de bruit

Derniers nés dans la gamme des écouteurs sans fil de la marque, les OnePlus Buds Pro se présentent comme des true wireless plutôt haut de gamme sans toutefois être proposés à un prix premium. Aujourd’hui, leur prix est d’ailleurs plus accessible en passant de 149 euros à 105 euros.

Les références dans le secteur audio se multiplient, et les marques ne cessent d’enrichir leur gamme pour convenir à tous les budgets. Par exemple OnePlus a déjà présenté deux paires d’écouteurs : les Buds et Buds Z. Ces deux modèles sont assez bons, mais n’embarquent pas la réduction de bruit… C’est pourquoi le constructeur chinois a conçu un modèle Pro qui s’équipe de cette technologie. Nous l’avons testé, et elle se montre très efficace. Plus premium, ces écouteurs sont tout même proposés à un prix bas surtout aujourd’hui avec cette réduction de plus de 40 euros sur leur prix initial.

Les OnePlus Buds Pro en quelques mots

Des écouteurs avec une touche d’originalité

Confortables dans les oreilles

Une réduction de bruit active efficace

Et une bonne autonomie

Le constructeur chinois a proposé ses OnePlus Buds Pro à 149 euros, mais aujourd’hui Cdiscount les propose à 105 euros soit près de 30 % de réduction. Si vous préférez le coloris noir, il faudra débourser 4 euros de plus.

Une touche d’originalité bienvenue

Les OnePlus Buds Pro viennent compléter la gamme audio du constructeur en changeant totalement de concept. Exit la surface tactile ronde à l’extérieur, on a ici droit à des écouteurs tout effilés. S’ils succèdent logiquement aux Buds premier du nom, ils se rapprochent fortement des écouteurs entrée de gamme de la marque — Buds Z — avec leur format intra-auriculaire. Ils disposent d’un format tige afin d’assurer un bon maintien et un bon confort, et cela pendant de longues heures d’écoutes. Pour se distinguer parmi la masse des oreillettes du marché, OnePlus joue la carte de l’originalité en proposant des écouteurs bicolores. En effet, au niveau de la tige, on retrouve une touche métallique qui fait son effet et donne même un aspect premium. Du côté des embouts en silicone, il y a trois formats pour s’adapter à la morphologie de chacun.

Une réduction de bruit plutôt convaincante pour une première

Dans le catalogue de true wireless de OnePlus, la réduction de bruit manquait à l’appel, mais aujourd’hui ce n’est plus le cas grâce aux Buds Pro. Ce modèle propose la réduction de bruit grâce à trois microphones présents sur chaque écouteur. D’après la marque, cela permet de réduire les sons ambiants de 40 dB. Le résultat est plutôt convaincant, les bruits de fond comme un ventilateur de PC, le ronronnement de la circulation et même légèrement les voix sont considérablement réduites. Bien entendu, il ne faudra pas vous attendre à la même qualité que proposent des écouteurs plus haut de gamme comme les Sony WF-1000XM4 ou les Bose QuietComfort Earbuds. Les écouteurs profitent également d’une fonction de réduction du vent en cas d’activation de la réduction de bruit, pour ne pas être gênés par l’air qui rentre dans les micros, ainsi qu’un mode transparence pour écouter ce qui se passe autour de vous.

Côté audio, les écouteurs les écouteurs premium de OnePlus disposent de transducteurs dynamiques de 11 mm de diamètre. Ils permettent d’offrir un rendu sonore chaleureux et équilibré, qui n’en fait pas trop dans les basses tout en mettant les voix largement en avant. De plus, ils sont capables de proposer une réponse en fréquence de 20 à 20 000 Hz. Concernant les codecs Bluetooth audio proposés, les écouteurs sont compatibles avec les plus classiques, l’AAC et le SBC, mais aussi avec le LHDC. La firme indique qu’ils sont compatibles avec le Bluetooth 5.2, et propose un mode « Pro Gaming », permettant cette fois de réduire la latence Bluetooth à 94 ms, pratique notamment pour les jeux. Dernier point, le Bluetooth multipoint n’est pas de la partie, mais cela devrait changer très prochainement. La marque tient à corriger cela, en proposant une mise à jour. Un atout de taille, qui va permettre aux utilisateurs de connecter simultanément leurs écouteurs à un smartphone et à un ordinateur.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur les OnePlus Buds Pro.

