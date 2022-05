Les OnePlus Buds Pro n’ont jamais été aussi abordables que pour les French Days

Plus besoin de vider ses économies, on trouve de très bons écouteurs sans fil avec réduction de bruit pour pas cher. C’est le cas des OnePlus Buds Pro qui sont à un prix plus avantageux qu’à leur sortie : 95 euros contre 149 euros.

Après deux paires d’écouteurs sans fil, OnePlus a conçu une version plus premium : les OnePlus Buds Pro. Ces derniers apportent quelques améliorations en comparaison des autres modèles, notamment avec un design plus discret, une meilleure restitution sonore et la réduction de bruit active. Si la concurrence est assez rude, aujourd’hui ils deviennent bien plus intéressants grâce à cette réduction de près de 55 euros par rapport à leur prix initial.

Ce qu’il faut retenir des OnePlus Buds Pro

Un design avec une touche d’originalité

Un bon confort dans les oreilles

La réduction de bruit active de la partie

Une bonne autonomie de 38h environ avec le boîtier

Sortie à 149 euros, les Buds Pro de OnePlus sont disponibles en promotion à 95 euros sur Cdiscount.

Des écouteurs au design réussi

Pour son modèle Pro, OnePlus change complètement de design. Exit la surface tactile ronde à l’extérieur, on a ici droit à des écouteurs tout effilés. Il s’agit d’ailleurs, comme les OnePlus Buds Z d’entrée de gamme, d’écouteurs intra-auriculaires, mais toujours avec un format tige pour assurer un bon maintien et un bon confort. Petite touche d’originalité de la part de OnePlus, le bout des tiges est métallique donnant un effet premium. Du côté des embouts en silicone, trois formats sont proposés selon la morphologie de chacun.

Pour le boîtier, là encore la firme chinoise a revu sa copie. Il est désormais carré et ressemble davantage à un écrin. Celui-ci est capable de délivrer environ 38 heures d’autonomie et viendra recharger à 100 % les OnePlus Buds Pro en 38 minutes. Le boîtier est par ailleurs compatible avec la charge sans fil par induction Qi. À noter que, si les écouteurs sont certifiés IP55 pour assurer une protection à la fois contre la poussière et contre les jets d’eau, le boîtier se voit doté d’une certification IPX4. Fait assez rare pour le souligner, il sera donc étanche contre les éclaboussures.

Avec une réduction de bruit efficace

En plus de proposer une bonne isolation passive, cette version Pro s’accompagne de la réduction de bruit. Grâce à la présence de trois microphones par écouteur, les bruits ambiants sont réduits de 40 dB, d’après la marque. Le résultat est plutôt convaincant, les bruits de fond sont considérablement réduits. Bien entendu, il ne faudra pas vous attendre à la même qualité que celle proposée par des écouteurs plus haut de gamme comme les Sony WF-1000XM4 ou les Bose QuietComfort Earbuds. Les OnePlus Buds Pro profitent également d’une fonction de réduction du vent afin de ne pas être gênés par l’air qui rentre dans les micros, ainsi qu’un mode transparence pour écouter ce qui se passe autour de vous.

La partie audio assurée quant à elle par des transducteurs dynamiques de 11 mm de diamètre. Ils permettent d’offrir un rendu sonore chaleureux et équilibré, qui n’en fait pas trop dans les basses tout en mettant les voix largement en avant. De plus, ils sont capables de proposer une réponse en fréquence de 20 à 20 000 Hz. Concernant les codecs Bluetooth audio, les écouteurs sont compatibles avec les plus classiques, l’AAC et le SBC, mais aussi avec le LHDC. La firme indique qu’ils sont compatibles avec le Bluetooth 5.2 et proposent un mode « Pro Gaming », permettant cette fois de réduire la latence Bluetooth à 94 ms, pratique notamment pour les jeux de tir ou de combat plus nerveux.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test sur les écouteurs sans fil OnePlus Buds Pro.

