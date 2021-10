Cette microSD SanDisk Ultra de 512 Go n’a jamais été moins chère sur Amazon

Pour étendre le stockage d'une Nintendo Switch ou d'un smartphone, il n'est pas nécessaire de dépenser une grosse somme. La preuve avec la microSD SanDisk Ultra de 512 Go, dont le prix passe de 112,99 euros à 61,99 euros sur Amazon.

Après avoir acheté une Nintendo Switch, il est plus que conseillé de se munir d’une carte microSD pour en étendre le stockage et avoir une foule de jeux sous la main. Même chose pour les smartphones et tablettes qui disposeraient d’un espace pour en glisser une. En l’occurrence, les cartes microSD de SanDisk proposent des rapports capacité/prix très intéressants, à l’image de la gamme Ultra, dont le modèle muni de 512 Go n’a d’ailleurs jamais été aussi peu cher sur Amazon.

Les points essentiels de la carte microSD SanDisk Ultra

Une grande capacité de 512 Go

Vitesse de 100 Mo/s en lecture

Aussi idéal pour filmer en Full HD

De nombreux appareils compatibles

Au lieu de 112,99 initialement, la carte microSD SanDisk Ultra de 512 Go est désormais vendue à 61,99 euros sur Amazon. C’est son prix le moins cher enregistré sur la plateforme américaine.

Une microSD pour ne plus manquer de place

Comme dit précédemment, la carte microSD SanDisk Ultra vous permettra d’augmenter le stockage interne un peu faible de la Nintendo Switch, fixé à 32 Go. Avec 512 Go, vous n’aurez plus à vous soucier de la place restante sur votre console avant longtemps. Cette carte microSD sera aussi tout à fait adaptée à plusieurs types de smartphones qui n’auraient pas un stockage suffisant. Vous pourrez ainsi télécharger des fichiers volumineux, comme des contenus sur Netflix, ou encore un grand nombre de photos. Concernant son utilisation propre, la microSD SanDisk Ultra propose des vitesses de transfert allant jusqu’à 100 Mo/s, ce qui, en théorie, devrait vous permettre de déplacer environ 1000 photos à la minute.

Filmer des vidéos en Full HD

La SanDisk Ultra est par ailleurs certifiée Classe 10, ce qui permet d’enregistrer des vidéos en Full HD avec votre smartphone, appareil photo ou caméra d’action. Toutefois, si vous cherchez à tourner des séquences en 4K UHD à 60 fps, il faudra plutôt miser sur une microSD SanDisk de la gamme Extreme, qui assure une compatibilité avec la classe de vitesse UHS 3 et la classe de vitesse vidéo V30. Autrement, la Ultra bénéficie de la notation A1, qui garantit un temps de téléchargement rapide lors de l’installation d’applications et de jeux sur votre appareil.

Enfin, la marque dispose également d’une application (disponible sur le Play Store), SanDisk Memory Zone, sur laquelle vous pourrez consulter et sauvegarder les fichiers de votre smartphone, ainsi que déplacer facilement les fichiers de votre appareil vers la microSD.

POUR COMPARER LA CARTE MICROSD SANDISK ULTRA

Si vous souhaitez découvrir d’autres références, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures cartes microSD pour votre smartphone, tablette, Nintendo Switch, GoPro ou APN en 2021.