Le prix de la webcam de référence de Logitech (C920 HD) n’a jamais été aussi bas

Depuis l'explosion du streaming, mais surtout du télétravail, il devient presque essentiel d'avoir une webcam de qualité à portée de main. Ça tombe plutôt bien, puisque le modèle phare de chez Logitech, la C920 HD, est en promo en ce moment sur Amazon à 54,99 euros au lieu de 69,99 habituellement.

La Logitech C920 HD est la webcam de référence de notre comparatif dédié. C’est un modèle ayant fait ses preuves, robuste et adaptable à tout type d’utilisation (gaming, télétravail, création de contenu, etc.). De plus, elle propose un rapport qualité-prix difficilement contestable. C’est d’ailleurs encore plus le cas en ce moment puisqu’on la trouve à son meilleur prix jamais atteint sur Amazon.

Les caractéristiques de la Logitech C920 HD

Un capteur Full HD

Un microphone stéréo intégré

Compatible Windows, Mac et Chromebook

Un logiciel dédié et efficace

À l’origine proposée à 109 euros, puis réduite à 69,99 euros, la Webcam Logitech C920 HD Pro est aujourd’hui proposée à 54,99 euros sur Amazon, son meilleur prix jamais atteint sur le site marchand.

Et si vous n’aimez pas avoir un œil pointé vers vous à toute heure du jour et de la nuit, vous pouvez lui adjoindre un petit cache physique rabattable pour 10 euros supplémentaires qui vous assurera que personne ne pourra vous espionner, même en prenant le contrôle de votre ordinateur.

Une webcam pensée pour tous les usages 👇

Si vous cherchez une webcam polyvalente de qualité, il est difficile de passer à côté de la Logitech C920 HD. Ce modèle est l’une des références de la marque suisse et est pensée pour répondre à tous les usages grâce à son capteur Full HD à 30 images/secondes. Que ce soit pour streamer, télétravailler ou pour créer du contenu en vidéo, la C920 HD répond aux exigences. Elle dispose même d’un microphone stéréo qui, s’il n’atteint pas les performances d’un vrai micro, fait largement l’affaire pour converser à distance. Ce qui fait aussi la différence c’est son système de fixation ergonomique permettant de poser la caméra sur n’importe quelle surface et notamment sur un moniteur ou écran de PC portable.

L’apport du savoir-faire de Logitech

Ce qui fait aussi la différence avec de nombreuses webcams sur le marché c’est la partie logicielle. Logitech peaufine depuis des années son soft aujourd’hui baptisé « Capture ». Ce dernier permet de paramétrer très simplement l’image de la caméra en matière de luminosité et de contraste, mais permet aussi d’appliquer des filtres et autres incrustations de texte, même si ce n’est pas aussi évolué qu’un programme dédié plus évolué comme OBS ou Streamlabs. Enfin, on apprécie le fait que la C920 HD soit compatible PC, Mac et même Chromebook, ce qui la place comme l’une des webcams les plus flexibles du marché.

