Seulement 116 € pour ce vidéoprojecteur Full HD Xiaomi Wanbo T2 Max

Idéal pour faire des soirées cinéma à la maison entre amis ou en famille, le vidéoprojecteur Wanbo T2 MAX est en ce moment en promotion. Il est compact, diffuse les images en FHD jusqu'à 120 pouces et devient encore moins cher pendant le Single Day. Aux alentours de 150 euros, ce vidéoprojecteur chute à seulement 116 euros, aujourd'hui uniquement.

Les vidéoprojecteurs sont assez imposants et surtout très coûteux, mais ils existent des picoprojecteurs, c’est-à-dire des vidéoprojecteurs petit format, qui sont de plus en plus nombreux sur le marché. On retrouve le Wambo T2 Max de Xiaomi, il dispose d’un petit format tout en proposant une définition FHD et Android TV le tout à un petit prix qui le devient davantage grâce à un code promo.

Ce qu’il faut retenir du Wanbo T2 Max

Le format et le poids mini

Un vidéoprojecteur Full HD jusqu’à 120 pouces

L’expérience Android TV

Au lieu de 151,24 euros, le vidéoprojecteur Xiaomi Wanbo T2 Max est aujourd’hui disponible à 116,24 euros seulement sur Aliexpress, grâce au code promo « SDFRT2 » qui vous fait économiser 39 euros.

Un vidéoprojecteur compact qui projette une image jusqu’à 120 pouces en FHD

La première chose qui étonne lorsqu’on se trouve en face du vidéoprojecteur Wando c’est sa taille, car même si on retrouve dans le nom complet du produit le mot « Max », son format est Mini. En effet, l’appareil ne dépasse pas les 15 cm de hauteur et peut tout à fait se poser sur une table ou un meuble sans qu’on le remarque. Côté design, le vidéoprojecteur opte pour un aspect minimaliste pour rester dans l’idée de la discrétion. Il ne pèse d’ailleurs que 900 grammes, ce qui lui permet d’être parfaitement transportable.

Le projecteur Wanbo T2 MAX est capable de restituer une image en Full HD (1920 x 1080) et dispose d’une ampoule LED de 150 ANSI avec une durée de vie allant jusqu’à 20 000 heures. Ce dernier est capable de projeter une image jusqu’à 120 pouces, mais pour cela prévoyez tout de même un recul de 2 à 3 mètres pour obtenir une image grand format. Vous pouvez également choisir une image de 40 pouces, mais il faudra placer le vidéoprojecteur à moins de 1,5 mètre. Au vu du prix proposé et des caractéristiques qu’il embarque, ne vous attendez pas à une très bonne qualité d’image, mais les images reste correctes et suffisantes pour une session cinéma à la maison. Notez qu’il embarque un système de dissipation thermique pour éviter les surchauffes, mais se montrera assez bruyant… Côté son, on retrouve deux haut-parleurs de 3W qui seront assez limités pour obtenir un bon son lors de vos sessions cinéma. Pour combler cela, vous pourrez brancher une enceinte ou une barre de son via la connectique Jack 3.5 mm ou sans-fil via le Bluetooth.

L’expérience Android TV à la clé

Une fois dans l’interface on retrouve Android TV, mais il s’agit d’une ancienne version pas très optimisée et ni d’actualité. C’est pourquoi nous vous recommandons plutôt d’y brancher une clé HDMI, comme le Xiaomi Stick pour profiter pleinement d’une expérience utilisateur fluide et intuitive. Android TV est. une interface simple à utiliser, qui propose toutes les applications phares des plateformes de streaming ainsi que tous les avantages qui vont avec, allant du Chromecast à Google Assistant. Concernant la connectique du vidéoprojecteur, on retrouve trois ports HDMI 2.0, un port USB et une prise casque.

