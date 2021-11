Amazon propose un prix inhabituellement bas pour les Apple AirPods 2

Les AirPods 2 sont les écouteurs sans fil les plus répandus et la sortie récente de la troisième génération des true wireless d'Apple fait considérablement baisser le prix de ces derniers. Sur Amazon, on les trouve en ce moment à seulement 114,99 euros.

La firme de Cupertino vient de dévoiler ses AirPods 3, des écouteurs sans fil qui ont la lourde tâche de reprendre le flambeau laissé par l’ancienne génération. Effectivement, ce n’est pas si simple de passer après le succès qu’ont représenté les AirPods 2 à travers le monde, surtout quand ces derniers sont désormais proposés à prix cassé chez les e-commerçants.

Ce qu’il faut retenir des AirPods 2

Le format non intra-auriculaire

La possibilité d’utiliser Siri sans iPhone

La compatibilité avec les appareils Android

Au lieu de 179 euros au lancement, mais maintenant affichés à 149 euros, les Apple AirPods 2 avec boîtier de charge filaire sont aujourd’hui disponibles en promotion à seulement 114,99 euros sur Amazon. On trouve la même offre chez Cdiscount.

Les écouteurs sans fil à succès d’Apple

Les AirPods 2 se sont lancés en début d’année 2019 et c’est encore aujourd’hui un produit qui se vend comme des petits pains. La raison de ce succès s’explique par la simplicité d’utilisation et le format qui ne rentre pas dans le conduit auditif. En effet, les true wireless de la deuxième génération proposent de nombreuses fonctionnalités exclusives à iOS pour faciliter l’appairage ou encore des features intéressantes qui rendent l’expérience encore plus agréable, notamment le mode Play/Pause qui s’active automatiquement en retirant et remettant une oreillette, tout en étant confortables au quotidien, car sans embouts en silicone.

Un autre facteur explique cette réussite : le prix. Depuis le lancement et même actuellement, les AirPods 2 sont tout simplement les écouteurs sans fil les plus abordables d’Apple. Ils représentent donc une porte d’entrée à moindre coût dans l’écosystème de la Pomme, et une fois qu’on y est, il est difficile de s’en séparer, surtout quand on a un iPhone. Notez qu’ils fonctionnent aussi très bien avec les smartphones Android, mais avec quelques fonctionnalités en moins.

Quelle différence avec les AirPods 3 ?

Les AirPods 3 apporte évidemment quelques nouveautés bienvenues, où la plus importante est sans aucun doute la technologie Spatial Audio, introduite par les AirPods Pro. Cependant, les contenus utilisant cette fonctionnalité sont encore assez minces. On peut aussi noter le léger changement de design. Pour le reste, c’est à peu près tout ! Les AirPods 2 proposent donc une expérience quasi similaire à ses successeurs, avec un bon rendu sonore, une compatibilité Bluetooth 5.0 et avec les codecs AAC et SBC, suffisants pour Apple Music et Spotify. L’autonomie est un peu en retrait avec 24 heures contre 30 heures pour les AirPods de troisième génération, mais cela reste confortable pour écouter de la musique toute la journée.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre comparatif détaillé entre les AirPods 3, les AirPods 2 et les AirPods Pro.

