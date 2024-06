Les AirPods 2 d’Apple sont à 89 € au lieu de 149 €, le meilleur prix jamais vu jusqu’à maintenant

Si vous souhaitez acheter des écouteurs sans fil Apple pas chers pour accompagner votre iPhone, les AirPods 2 sont tout choisis. Ils restent une bonne affaire, et sont encore plus intéressants grâce à cette offre sur le site de Rakuten.

Sorties il y a près de 5 ans, les AirPods 2 d’Apple sont des écouteurs sans fil qui valent encore le coup. Ils permettent de profiter de la qualité Apple sans devoir casser sa tirelire. Ils sont très bien intégrés dans l’écosystème de la marque à la Pomme et offrent un bon rendu sonore. Aujourd’hui devenu les plus accessibles de la firme californienne, ces true wireless sont proposés à un prix encore plus réduit grâce à cette offre.

Que propose les AirPods 2 d’Apple ?

Un format open-fit confortable

Une bonne expérience audio

Une excellente intégration dans l’écosystème d’Apple

Au lieu de 149 euros, les AirPods 2 d’Apple sont actuellement remisés à seulement 89 euros sur Rakuten (via le vendeur Carrefour) grâce au code promo HAPPY10.

Des AirPods toujours convaincants

Contrairement à la version Pro, les AirPods 2 d’Apple préfèrent le format dit « open-fit » et se posent ainsi à l’entrée de l’oreille, ce que beaucoup d’utilisateurs vont trouver bien plus confortable que le format intra-auriculaire. Ils sont agréables à porter au quotidien, avec une forme qui épouse bien le creux des oreilles même lors de sessions de running.

Leur force repose sur les nombreuses fonctionnalités exclusives à iOS. Les iPhone détecteront par exemple directement ces true wireless pour fonctionner en symbiose très facilement. Des features très pratiques sont aussi disponibles, comme le mode « Play/Pause » d’un contenu audio, qui s’active automatiquement en retirant et en remettant une oreillette pour ne pas avoir à le faire manuellement. Siri est aussi de la partie pour obéir à toutes vos requêtes vocales. Quant aux détenteurs de smartphone Android, les AirPods 2 sont compatibles, mais la plupart des fonctionnalités citées ne sont en revanche pas disponibles avec ce type d’appareil.

Un rendu audio équilibré

Même si la troisième génération a depuis vu le jour, les AirPods 2 continue de proposer une expérience sonore réussie avec un rendu clair et équilibré. En revanche, cette version ne profite pas de l’Audio Spatial, ni de la réduction de bruit active. Retenez quand même que l’isolation passive permise par les AirPods est plutôt convaincante. Ajoutons également que la puce H1 embarquée dans les écouteurs promettent un temps de latence réduit de 30 % pour les jeux vidéo.

Enfin, l’autonomie des AirPods 2 est en deçà avec 24 heures contre 30 heures pour les AirPods de troisième génération, avec le boîtier. Ils sont tout de même capables de fonctionner durant 5 heures avant de devoir regagner leur boîtier filaire. Pour une recharge complète, comptez 30 minutes.

Si les Apple AirPods 2 d’Apple ne convient pas à vos besoins ou à votre budget, il existe d’autres références abordables susceptibles de vous intéresser, pour cela : retrouver notre sélection des meilleurs écouteurs sans fil pas chers.

