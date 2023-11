Cdiscount propose une belle avant-première du Black Friday avec les AirPods 2 à moins de 100 €

Les AirPods 2 ne sont certes plus très jeunes, mais ils restent encore aujourd'hui des true wireless très recommandables. Ces écouteurs sont d'ailleurs les plus abordables du catalogue d'Apple, et actuellement, ils sont encore moins onéreux pour les membres CDAV de Cdiscount. On peut en effet les trouver à 99 euros au lieu de 159 euros.

Pour acquérir des écouteurs sans fil Apple sans épuiser toutes ses économies durement amassées, ce n’est pas sur les AirPods 3 ou les récents AirPods Pro 2 USB-C qu’il faudra se jeter, malgré la grande qualité de ces produits. La solution idéale reste les AirPods 2, lancés en 2019. Ces derniers offrent un bon rendu sonore et une excellente intégration dans l’écosystème de la Pomme, mais surtout, il s’agit des écouteurs les plus abordables du catalogue de la marque. La bonne nouvelle, c’est qu’ils sont actuellement encore moins chers que d’habitude grâce à une réduction doublée d’un code promo.

Pourquoi on recommande encore les AirPods 2

Un format open-fit

Une scène sonore équilibrée

Une bonne intégration dans l’écosystème Apple

Au lieu de 159 euros, les AirPods 2 d’Apple sont actuellement affichés à 99 euros chez Cdiscount grâce au code promo AIRPODS10 uniquement réservé aux membres CDAV. Si vous n’êtes pas adhérent à ce programme, sachez que les 6 premiers jours d’abonnement sont gratuits et sans engagement. Si vous souhaitez poursuivre, le programme vous coûtera 29 euros par an.

Un confort agréable pour les allergiques aux AirPods Pro

Contrairement aux AirPods Pro, dont les embouts se logent dans le pavillon auditif, les AirPods 2 disposent d’un format « open-fit », et donc non intra-auriculaire. Ils se posent ainsi à l’entrée de l’oreille, ce que beaucoup d’utilisateurs trouvent bien plus confortable. Apple a aussi fait en sorte que chaque oreillette épouse bien la conque des oreilles, ce qui permet de ne pas les voir tomber à tout bout de champ. De quoi rassurer les sportifs qui portent des écouteurs durant leurs séances de running.

Une fois installés dans les oreilles, les AirPods 2 s’appairent très facilement et rapidement avec d’autres appareils Apple, les iPhone en tête. Vous pourrez même les utiliser avec des appareils Android, mais les fonctionnalités pratiques proposées par les AirPods 2 ne seront évidemment pas disponibles. S’agissant de ces options, d’ailleurs, on compte par exemple le mode « Play/Pause » qui s’active automatiquement en retirant et en remettant une oreillette pour ne pas avoir à le faire manuellement. Et évidemment, Siri est de la partie pour obéir à toutes les requêtes vocales.

Une qualité sonore appréciable, mais pas de réduction de bruit

Côté qualité audio, les AirPods 2 sont capables de diffuser un son clair et équilibré. Le Bluetooth 5.0 ainsi que les codecs AAC et SBC seront disponibles, ce qui est tout à fait suffisant pour écouter des titres sur Apple Music et Spotify. Toutefois, n’espérez pas retrouver l’Audio Spatial, une technologie introduite par les AirPods Pro et présente aussi dans les successeurs des AirPods 2, les AirPods 3. On ne pourra pas non plus compter sur la réduction de bruit active, mais heureusement, les écouteurs offrent tout de même une isolation passive satisfaisante dans certaines situations.

Enfin, concernant leur autonomie, les AirPods 2 peuvent fonctionner durant 5 heures sur une seule charge. Le boîtier, compatible avec la recharge sans fil Qi, fournit quant à lui 24 heures d’autonomie. Comptez 30 minutes de charge pour que la batterie des écouteurs se remplisse totalement, ce qui est vraiment agréable.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour les comparer avec les AirPods 2 d’Apple, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écouteurs sans fil du moment.

