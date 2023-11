L’offre habituelle du Black Friday pour les AirPods 2 est évidemment de retour

Si vous souhaitez acheter des écouteurs sans fil Apple, mais que vous ne souhaitez pas épuiser toutes vos économies, vous pourrez par exemple miser sur les indétrônables AirPods 2. Sortis il y a 4 ans, ils valent encore largement le coup, surtout lorsqu'ils sont affichés à 99 euros au lieu de 149 euros, comme c'est le cas actuellement chez Cdiscount pendant ce Black Friday.

Désormais bien fournie, la gamme d’écouteurs sans fil conçus par Apple a récemment été enrichie avec la sortie des AirPods Pro 2 USB-C. Mais pour les acquérir, mieux vaut avoir un budget solide. Celles et ceux qui ne souhaitent pas y laisser un rein, mais qui veulent tout de même profiter de la qualité Apple avec des true wireless efficaces, pourront se diriger vers les AirPods 2, lancés en 2019 mais qui restent encore très recommandables aujourd’hui. Très bien intégrés dans l’écosystème d’Apple et offrant un bon rendu sonore, les AirPods 2 sont encore moins cher que d’habitude aujourd’hui grâce à une promotion spéciale Black Friday.

Que proposent les AirPods 2 ?

Un format open-fit confortable

Une bonne qualité sonore

Une excellente intégration dans l’écosystème d’Apple

Auparavant affichés à 149 euros, les AirPods 2 sont désormais proposés à 99 euros chez Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant les Apple AirPods 2. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple AirPods 2 au meilleur prix ?

Bien différents des AirPods Pro, et ce n’est pas forcément un défaut

Si les AirPods Pro d’Apple se caractérisent par leur format intra-auriculaire, avec un embout qui entre dans le pavillon auditif, les AirPods 2 leur préfèrent le format dit « open-fit ». Les écouteurs se posent ainsi à l’entrée de l’oreille, ce que beaucoup d’utilisateurs vont trouver bien plus confortable. Et que les amateurs de running et autres personnes inquiètes de les voir glisser hors des oreilles en plein trajet, Apple a fait en sorte que chaque oreillette épouse au mieux la conque des oreilles.

Une fois bien installés, les AirPods 2 vont s’appairer rapidement avec d’autres appareils Apple. Les iPhone détecteront par exemple directement ces true wireless pour fonctionner en symbiose très facilement. Des features très pratiques seront ainsi disponibles, comme le mode « Play/Pause » d’un contenu audio, qui s’active automatiquement en retirant et en remettant une oreillette pour ne pas avoir à le faire manuellement. Siri est aussi de la partie pour obéir à toutes vos requêtes vocales. Par ailleurs, les possesseurs d’un appareil Android pourront éventuellement utiliser les AirPods 2, mais gardez en tête que les fonctionnalités citées ci-dessus seront indispensables.

Une scène sonore équilibrée

Concernant leur qualité audio, les AirPods 2 diffusent un son clair et équilibré. Le Bluetooth 5.0 ainsi que les codecs AAC et SBC sont disponibles, ce qui est tout à fait suffisant pour écouter des titres sur Apple Music et Spotify. Toutefois, on n’aura pas droit à l’Audio Spatial, ni à la réduction de bruit active. Retenez quand même que l’isolation passive permise par les AirPods est plutôt convaincante. Ajoutons également que la puce H1 embarquée dans les AirPods promet un temps de latence réduit de 30 % pour les jeux vidéo.

Enfin, côté autonomie, les AirPods 2 sont capables de fonctionner durant 5 heures avant de devoir regagner leur boîtier filaire. Pour une recharge complète, comptez 30 minutes.

Lire aussi

Écouteurs sans fil : les meilleurs écouteurs Bluetooth à choisir en 2023

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday a officiellement commencé le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée de prolongations sur les promotions.

Retrouvez nos sélections du Black Friday par thématiques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday par marchands et par marques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday selon un budget précis :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.