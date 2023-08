Cdiscount casse le prix des écouteurs sans fil les plus célèbres d’Apple : les AirPods 2

Si d'autres modèles de true wireless existent chez la Pomme, les AirPods 2 restent un incontournable. D'un côté pour leur confort et leur simplicité d'utilisation avec un iPhone, et de l'autre côté pour leur prix, qui plus est en baisse aujourd'hui et passe de 159 euros habituellement à seulement 99 euros grâce à cette offre chez Cdiscount.

Au niveau des écouteurs sans fil, vous avez désormais le choix chez Apple. Si vous voulez une expérience haut de gamme avec de la réduction de bruit, il faut choisir les AirPods Pro ou les AirPods Pro 2. Si vous voulez un design similaire à ces derniers, mais avec moins de fonctionnalités pour alléger la facture, il y a les AirPods 3. Enfin, si vous voulez simplement des true wireless classiques qui vont de pair avec votre iPhone, les AirPods 2 sont les moins chers et sont actuellement en promotion à moins de 100 euros.

Les atouts des Apple AirPods 2

La simplicité d’utilisation

Du confort dans les oreilles

La possibilité d’utiliser Siri sans iPhone

Au lieu de 159 euros habituellement, les Apple AirPods 2 avec boîtier de charge filaire sont actuellement affichés au prix réduit de seulement 99 euros chez Cdiscount. Pour une fois, l’offre n’est pas uniquement réservée aux membres CDAV.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant les Apple AirPods 2. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple AirPods 2 au meilleur prix ?

Pourquoi choisir les AirPods 2 ?

Les Apple AirPods 2 ont été lancés en 2019 et ils continuent de se vendre plus de 4 ans après, mais pourquoi ? Tout simplement parce qu’ils sont les écouteurs sans fil les plus abordables de la Pomme. Il ne faut pas oublier qu’une bonne partie des utilisateurs d’iPhone achète en reconditionné et n’ont donc pas forcément les moyens de se payer les tous derniers true wireless à réduction de bruit de la Pomme.

Ce n’est évidemment pas le seul atout. Les AirPods 2 profitent d’une finition exemplaire, propre à Apple, et d’un design iconique que beaucoup de monde à copier, même si beaucoup ont critiqué. De plus, le confort est au rendez-vous dans les oreilles, avec ce format open fit très agréable qui ne rentre pas dans le conduit auditif. Mais, ce qui fait vraiment leur force, c’est leur simplicité d’utilisation avec un iPhone, où ce dernier détectera directement vos AirPods 2 pour s’appairer. Les autres fonctionnalités intégrées sont avant tout pratiques, comme le mode Play/Pause qui s’active automatiquement en retirant et remettant une oreillette.

Tout cela n’est possible qu’avec un smartphone Apple. Si vous avez un téléphone sous Android, ils peuvent quand même être utilisés, mais vous ne pourrez pas accéder à toutes ces features sympathiques. Pour plus d’informations, nous avons rédigé un tutoriel en ce sens. Concernant l’autonomie, comptez environ 24h avec le boîtier de charge, qui se recharge uniquement en mode filaire ici.

Afin de découvrir les alternatives disponibles sur la même tranche tarifaire que les AirPods 2 d’Apple, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écouteurs sans fil pas chers en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).