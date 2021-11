La TV 4K 55OLED706 de Philips avec Ambilight et HDMI 2.1 chute à 990 €

Philips propose lui aussi des TV 4K OLED de qualité, qui se différencient généralement de la concurrence grâce à la technologie Ambilight, mais aussi par rapport au prix. Aujourd'hui, son modèle 55OLED706 ne coûte que 990 euros pour devenir l'un des téléviseurs 55 pouces aux contrastes infinis avec HDMI 2.1 les moins chers du marché.

Si vous voulez profiter de vos séries et films avec une ambiance stylisée et, surtout, pouvoir jouer avec votre console next-gen (PlayStation 5 ou Xbox Series X) dans les meilleures conditions possible, le tout sans dépenser une fortune, la marque Philips a le téléviseur qu’il vous faut avec son modèle 55OLED706. Ce dernier intègre toutes les caractéristiques afin de favoriser le bingewatching et le gaming pour moins de 1 000 euros grâce à cette offre.

Ce qu’il faut retenir de la TV Philips 55OLED706

Android TV avec Google Assistant, mais aussi Alexa

La technologie Ambilight sur 3 côtés pour l’immersion

Une dalle OLED 55 pouces (Dolby Vision/Atmos et HDR10+)

Des ports HDMI 2.1 pour de la 4K 120 fps, ainsi que ALLM, VRR et FreeSync

Au lieu de 1 699 euros à son lancement, mais maintenant avec un prix barré de 1 199 euros, la TV Philips 55OLED706 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 990 euros sur le site d’Ubaldi. On trouve ensuite une offre à peu près similaire à la Fnac, chez Darty et sur Electro Dépôt.

Une TV 4K OLED qui a tout pour plaire

La Philips 55OLED706 est belle à regarder grâce à son design moderne presque sans bordures, mais c’est surtout la fiche technique qui va vous intéresser, surtout pour le prix auquel elle est vendue aujourd’hui. Pour moins de 1 000 euros, la marque tout droit venue des Pays-Bas propose en effet un téléviseur ultra complet profitant de l’OLED sur une diagonale de 55 pouces, soit environ 139 cm, compatible avec toutes les meilleures normes vidéo du moment, en passant par le Dolby Vision, le HDR, HDR10 et HDR10+, sans oublier le Dolby Atmos pour le son. Cette TV intègre 2 haut-parleurs moyennes à hautes fréquences de 10 W ainsi qu’un haut-parleur de graves de 30 W, pour une expérience sonore très convaincante. De plus, la technologie DTS Play-Fi est de la partie pour une compatibilité multiroom avec des enceintes externes.

Pour revenir à la qualité d’images, elle est quasi irréprochable et magnifiée par le processeur Philips P5 utilisant une IA pour affiner les détails, proposer des contrastes réalistes ainsi que des couleurs riches et des mouvements toujours fluides. Vous profiterez d’ailleurs des meilleurs graphismes possible avec votre PS5 ou Series X grâce aux ports HDMI 2.1 autorisant la 4K à 120 fps, tout en profitant d’une latence réduite grâce au mode ALLM et d’un taux de rafraichissement ajustable en temps réel avec le VRR. Ce n’est pas tout, la 55OLED706 est aussi compatible AMD FreeSync pour éviter les déchirures de l’image quand l’action se fait trop importante. Même la fonction Ambilight sur 3 côtés, activable d’un simple bouton depuis la télécommande, s’adapte aux jeux vidéo pour encore plus d’immersion.

Android TV au cœur de l’expérience

Philips ne propose pas une interface personnalisée, mais Android TV dans son plus simple appareil — et dans sa dernière version — afin d’apporter une expérience utilisateur fluide et permissive. Vous aurez alors accès à tout le catalogue du Play Store pour télécharger tous les jeux vidéo et toutes les applications de streaming que vous voudrez, en passant par Netflix, Disney+, Prime Video, MyCanal ou encore Molotov. L’OS propose de nombreux autres avantages comme la possibilité de diffuser du contenu depuis son smartphone, tablette ou navigateur Chrome grâce à la fonction Cast et même de contrôler vos objets connectés, ou de lancer un programme par la voix, grâce à Google Assistant. Si vous avez une enceinte connectée de la gamme Echo, vous pourrez aussi faire appel à Amazon Alexa pour contrôler le téléviseur.

