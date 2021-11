Amazon propose la version 8+256 Go du Xiaomi Poco X3 Pro à prix canon

Juste avant le Black Friday, la version la plus musclée du Xiaomi Poco X3 Pro est à son meilleur prix sur Amazon. Ce smartphone ne manque pas d'atouts, et peut presque se mesurer aux smartphones premium grâce à ses caractéristiques techniques de haute volée. Le modèle 8+256 Go tombe à 199 euros au lieu des 299 euros demandés au départ.

Il est vrai qu’il est difficile de s’y retrouver parmi tous les smartphones de la marque chinoise. Pourtant, certains retiennent notre attention, notamment ceux de la gamme Poco. Elle a su séduire la plupart des utilisateurs avec une fiche technique surprenante pour un prix défiant toute concurrence. Le X3 Pro est presque un flagship killer grâce à ses caractéristiques techniques de haute volée, sans le prix élevé. Et c’est d’autant plus vrai en ce moment, car la version la plus musclée du smartphone tombe à moins de 200 euros.

Le Xiaomi Poco X3 Pro impressionne …

Car il s’équipe d’un écran FHD+ à 120 Hz

Propose de bonnes performances avec le Snapdragon 860

Et dispose d’une bonne autonomie avec une charge rapide 33 W

Le tout pour un prix à moins de 200 euros

Lancé au prix de 299 euros, le Xiaomi Poco X3 Pro dans la version 256 + 8 Go de RAM est actuellement en promotion à 199 euros sur Amazon, soit 100 euros d’économie sur la facture.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Poco X3 Pro. Le tableau se met à jour automatiquement.

Des performances épatantes pour un smartphone entrée de gamme

Le Poco X3 Pro s’affiche à un prix très agressif, et pour moins de 200 euros, vous êtes tout de même assuré d’avoir un smartphone performant. Xiaomi n’a pas fait d’énormes concessions en matière de puissance, surtout sur sa version Pro, car contrairement à la version classique, elle a l’avantage de proposer la puissante puce Snapdragon 860, couplé à 6 Go de mémoire vive. Si cette configuration est efficace pour faire du multitâche ou faire tourner vos applications, elle met surtout l’accent sur le jeu. Avec sa gravure en 7 nm, vous pourrez profiter d’une expérience de jeu ultra-fluide, même avec des jeux 3D gourmands avec de beaux graphismes (élevés).

Et même si son écran n’est pas AMOLED, le smartphone garantit une expérience de navigation totalement fluide, car il dispose d’une dalle IPS LCD en Full HD+ avec un taux de rafraichissement pouvant monter jusqu’à 120 Hz — une caractéristique très rare sur cette gamme de prix. Vous pourrez également compter sur la technologie de refroidissement LiquiCool 1.0 Plus, pour bien gérer la chauffe du smartphone au quotidien.

Ne manque pas d’endurance, mais est assez limité côté photo

Bien sûr, si Xiaomi a pensé à équiper son smartphone d’un bon processeur pour satisfaire les joueurs, il va de soi que pour permettre de jouer aussi longtemps que possible, il est important de pouvoir compter sur une batterie colossale. De ce côté-là, Xiaomi ne déçoit pas puisque le Poco X3 Pro intègre une batterie de 5 160 mAh. Le smartphone est capable de tenir deux jours, tout en se rechargeant complètement en à peine une heure. Toutefois, comptez plutôt une journée d’autonomie, car l’écran LCD est plus énergivore qu’un écran AMOLED, et fera surement descendre l’autonomie plus rapidement, surtout si vous usez et abusez des jeux 3D et autres applications gourmandes.

Mais rassurez-vous, ce téléphone est également compatible avec un chargeur rapide jusqu’à 33 W via USB-C pour récupérer rapidement des pourcentages en cas de besoin. Comptez un peu moins d’une heure pour le recharger complètement. Enfin, concernant la photographie, le X3 Pro s’appuie sur un quadruple capteur photo : 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels. Avec autant de capteurs, on s’attend à une bonne polyvalence, mais ce n’est que le capteur principal qui se montre convaincant, et permettra de capturer de jolies photographies quand les conditions de lumière sont réunies. À l’avant, une dernière caméra à 20 mégapixels se charge de capturer vos plus beaux selfies.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Poco X3 Pro.

