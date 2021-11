La caméra de surveillance Xiaomi qui filme en 2K est à 30 € au lieu de 50 €

Il n'est pas nécessaire de trop creuser son budget pour se munir d'une caméra de sécurité connectée. La preuve avec la Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K, qui voit son prix passer de 49,99 euros à 29,99 euros à la Fnac, chez Darty et sur le site officiel de Xiaomi.

Smartphones, TV, et mêmes balances… Xiaomi est sur tous les fronts, y compris celui de la sécurité. La firme chinoise a en effet lancé plusieurs caméras de surveillance. Si certains modèles présents sur le marché affichent des prix plutôt élevés, ceux de Xiaomi sont beaucoup plus abordables, et ce, sans faire trop de concessions sur la fiche technique. À l’occasion du Black Friday, le prix de l’une de ses références phares, la Mi 360° Home Security Camera 2K, devient même plus intéressant encore grâce à une réduction de 20 euros sur son prix d’origine.

Ce qu’il faut retenir de la Mi 360° Home Security Camera

Enregistre des vidéos en 2K

Dotée d’une vision à 360°, et même nocturne

Filtre les fausses alarmes

Lancée à 49,99 euros, la Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K est actuellement disponible à 29,99 euros à la Fnac, chez Darty et sur le site officiel de Xiaomi.

Le modèle amélioré, soit la version pro, de la Xiaomi Mi 360° Home Security Camera est elle aussi en promotion : son prix passe de 59,99 euros à 39,99 euros à la Fnac, chez Darty et sur le site officiel de Xiaomi.

Un design bien connu

Xiaomi n’a pas misé sur la nouveauté en ce qui concerne le design de sa Mi 360° Home Security Camera 2K. On retrouvera donc le même revêtement en plastique blanc, et surtout cette forme arrondie caractéristique que l’on avait déjà vue sur la version précédente filmant en 1080p. Ce petit format la rend en tout cas facile à déposer sur un meuble, mais elle pourra également se fixer sur un mur ou au plafond.

Des images filmées en 2K

La principale nouveauté de cette version se situe au niveau de sa définition. En effet, la Mi 360° Home Security Camera 2K, comme son nom l’indique, filme chez vous en 2K, soit 304 x 1 296 pixels. On aura donc droit à des images beaucoup plus détaillées et claires. Et ce, même dans des conditions de faible luminosité grâce à son objectif à grande ouverture F1.4. La caméra de surveillance propose par ailleurs un champ de vision à 360° afin de couvrir la totalité de la pièce dans laquelle elle se situe. La vision nocturne infrarouge a elle aussi été améliorée. Les images capturées de nuit seront ainsi plus nettes, même avec une faible luminosité, grâce à son capteur haute sensibilité. Autre bon point bien utile : la caméra filtre efficacement les fausses alarmes grâce à son système d’IA.

Une installation simple

Pour mettre la caméra en route, rien de plus simple : il vous suffira d’installer l’application Mi Home disponible sur iOS et Android. Il faudra ensuite allumer la caméra pour pouvoir l’appareiller via votre smartphone ou tablette, avec le Wi-Fi activé, pour la configurer. L’application vous permettra ensuite d’obtenir un retour vidéo à distance de ce qu’il se passe chez vous. Pour stocker les images, trois options s’offrent à vous : insérer une carte microSD, jusqu’à 32 Go, profiter d’un serveur NAS ou encore enregistrer les vidéos sur le Cloud.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Mi 360° Home Security Camera 2K de Xiaomi.

Lire aussi

Quelles sont les meilleures caméras de surveillance connectées en 2021 ?

Le Black Friday, c’est maintenant ?

Le Black Friday ne va pas tarder à débuter en France, mais plusieurs marchands ont choisi de mettre leurs offres en ligne en avant-première. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement qui commencera officiellement le 26 novembre prochain, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des avant-premières ou des offres qui seront mises en ligne sur la vraie journée de lancement :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.