Toujours plus grand, le téléviseur LG OLED77C1 est à un prix super doux à la Fnac

Les téléviseurs LG sont les meilleures TV OLED du marché et la gamme C1 de la marque fait partie du haut du catalogue. Aujourd'hui, pour les French Days, le modèle maxi format en 77 pouces passe exceptionnellement de 3 299 euros à 2 250 euros.

Si vous voulez investir dans une immense TV 4K OLED, c’est aujourd’hui le meilleur moment pour le faire. Pendant la semaine des French Days, la meilleure référence de LG en 77 pouces est disponible à un prix défiant toute concurrence grâce à un code promo.

Ce qu’il faut retenir de la LG OLED77C1

Une dalle OLED de grande qualité et de grande taille

La compatibilité Dolby Vision, HDR10 et Dolby Atmos

La connectique HDMI 2.1 (ALLM + VRR + 120 Hz)

Au lieu de 3 299 euros, la TV LG OLED77C1 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 2 250,65 euros sur les sites de la Fnac. Pour obtenir ce prix, il suffit d’utiliser le code TV10.

La meilleure qualité d’images

Forcément, avec une dalle de type OLED, la qualité d’image offerte par le modèle C1 est au rendez-vous. Déjà, la dalle dispose de contrastes infinis, des noirs profonds et des couleurs riches. De plus, la luminosité bénéficie d’une nette amélioration par rapport à la génération précédente qui lui faisait défaut. Les angles de vision sont également très larges, pas de soucis donc pour se faire des séances de ciné ou de gaming à plusieurs.

Mais c’est surtout au niveau technique que la C1 fait la différence. Elle embarque le nouveau processeur Alpha 9 Gen 4 AI 4K, une puce qui améliore grandement la mise à l’échelle des contenus, ainsi que les ajustements au niveau du son. Coté traitement de l’image, elle est compatible Dolby Vision IQ, HDR10 et HDL HLG, ainsi que du Dolby Atmos pour l’audio. Côté système d’exploitation, elle dispose de la nouvelle interface webOS 6.0 offrant une expérience TV connectée toujours plus fluide et riche en contenu. Tout est pilotable avec la toute nouvelle Magic Remote, une télécommande ayant fait ses preuves côté ergonomie, mais qui n’offre toujours pas de rétroéclairage.

Une TV pour les joueurs et joueuses next-gen

Ce téléviseur est bien sûr pensé pour regarder des films ou des séries, mais aux vues de ses caractéristiques techniques, il est tout autant, si ce n’est plus, adapté aux joueurs. En premier lieu, la connectique HDMI 2.1 est bien présente et permet un affichage 4K à 120 images par seconde grâce à sa dalle certifiée 100Hz. C’est une connectique présente sur les consoles de dernière génération comme les Xbox Series X et S ou la PS5. Cette TV dispose aussi d’un mode VRR, ou taux de rafraîchissement variable, qui permet d’éviter le tearing, ou déchirure d’écran. Le temps de réponse est également très rapide (1 ms), mais ce n’est pas tout, puisque la gamme C1 est certifiée G-Sync et AMD FreeSync.

En dehors de tout ça, la C1 est compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa et HomeKit pour interagir à la voix et avec ses appareils connectés. Il est également possible de diffuser du contenu depuis un smartphone en passant par AirPlay 2 ou Miracast.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la TV LG OLED C1.

