Xiaomi Mi Smart Clock : ce réveil connecté est à -42 % pour le Black Friday

Les réveils classiques sont peut-être obsolètes aujourd'hui, mais les modèles connectés ont aujourd'hui de bons arguments à faire valoir. C'est le cas du Xiaomi Mi Smart Clock, qui profite d'une réduction à l'approche du Black Friday. Son prix passe ainsi de 69,99 euros à 39,99 euros chez Boulanger.

Xiaomi est décidément sur tous les fronts. Smartphones, trottinettes, balances, caméras de vidéosurveillance, montres connectées… La marque chinoise dévoile constamment une foule de produits à des tarifs agressifs. Son réveil connecté, le Mi Smart Clock, s’inscrit dans cette volonté de proposer des appareils du quotidien abordables. Et si les réveils sont aujourd’hui un peu dépassés, leur version connectée reste quand même intéressante au quotidien. D’autant plus avec un prix aussi réduit à l’approche du Black Friday.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi Mi Smart Clock

Un écran tactile de 4 pouces

Diverses informations accessibles

Avec Google Assistant + fonction Cast

Au lieu de 69,99 euros, le réveil intelligent Xiaomi Mi Smart Clock est désormais proposé à 39,99 euros chez Boulanger.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres offres concernant le Xiaomi Mi Smart Clock.

Un réveil discret et doté d’un écran confortable

Contrairement aux réveils classiques qui adoptent un format massif (et plutôt démodé), le Xiaomi Mi Smart Clock propose un design et minimaliste, avec un boîtier blanc et des bords arrondis comme la marque affectionne. Il intègre un écran de 4 pouces, petit, mais suffisant pour lire diverses informations facilement : l’heure, la météo, la date du jour… Il pourra également faire office de cadre photo numérique.

L’écran est par ailleurs équipé d’un capteur de luminosité ambiante qui s’adaptera à tout moment de la journée. Le mode « Sunrise » se chargera quant à lui d’augmenter progressivement la luminosité de l’écran et le volume de l’alarme, pour un réveil tout en douceur.

Un appareil avec Google Assistant

Le Xiaomi Mi Smart Clock peut également diffuser de la musique, la radio ou encore des podcasts. Pour les lancer, vous pourrez effectuer des requêtes vocales puisque le réveil embarque Google Assistant. L’assistant pourra donc recueillir tous vos ordres, que cela soit pour se renseigner sur l’actualité du jour ou prévoir des rappels. Vous pourrez aussi passer par lui pour contrôler vos objets connectés.

De plus, le Mi Smart Clock dispose de la technologie Cast, qui permettra de diffuser des vidéos depuis un smartphone ou une tablette. L’écran de 4 pouces sera bien trop petit pour regarder des films et séries, mais pour passer des vidéos YouTube en fond, ce sera plutôt appréciable.

