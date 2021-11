La fibre 1Gb/s au même prix que 300 Mb/s, c’est l’offre spéciale de fin d’année chez Bouygues Telecom

Les promos s'enchaînent pendant ce Black Friday du côté des services et c'est aussi le cas des offres fibre/ADSL. En ce moment, c'est Bouygues Telecom qui propose son offre Bbox Must au prix sacrifié de 15,99 euros par mois au lieu de 22,99 euros habituellement.

Après les forfaits mobile, c’est au tour des abonnements box internet de profiter de baisses de prix pendant le Black Friday, jusqu’à même la fin de l’année, histoire de marquer le coup. C’est Bouygues Telecom qui dégaine le premier avec son offre Bbox Must qui se retrouve au même prix que l’offre Bbox Fit, soit 15,99 euros par mois pendant un an.

L’offre Bbox Must, c’est…

Jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 400 Mb/s en envoi

Un prix très compétitif pendant la première année

un bouquet TV de plus de 180 chaînes

La téléphonie illimitée vers les fixes en France et plus de 110 pays

Jusqu’au 19 décembre 2021, Bouygues Telecom propose son offre Bbox must à seulement 15,99 euros par mois avec un engagement d’un an. Le prix passe ensuite à 39,99 euros par mois. Notez que les frais de mise en service s’élèvent à 48 euros, mais que la location de la box est incluse dans le forfait mensuel. Si vous n’êtes pas éligible à la Fibre optique, notez que vous pouvez tout de même souscrire à la même offre en ADSL et pour le même prix.

La fibre 1Gb/s la moins chère

L’offre Bbox must vous fait profiter d’une connexion fibre de 1Gb/s pour le téléchargement et jusqu’à 400 Mb/s pour les données envoyées. Avec ceci, vous aurez loisir de bénéficier d’un internet très rapide et les usages ne manquent pas : Streaming de vidéo en qualité maximum depuis les plateformes de VOD (Netflix, Prime Vidéo, Disney +, etc.), téléchargement de jeux, de vidéo ou de musique en un clin d’œil ou même l’usage du cloud Gaming via Stadia, le Xbox Game Pass ou Geforce Now dans les meilleures conditions. Notez également que la box est compatible avec le Wifi 5 pour profiter d’une connexion à internet sans fil chez vous.

Une offre Triple Play complète

Il n’y a pas qu’internet dans cette offre puisque la TV et la téléphonie fixe viennent s’y greffer pour offrir une expérience complète. Dans un premier temps, vous pourrez regarder de plus de 180 chaînes TV via le boîtier TV 4K pour en profiter sur un Téléviseur. Ce dernier tourne d’ailleurs sous Android TV, de quoi avoir droit à des centaines d’applications depuis votre canapé. La téléphonie fixe vient conclure avec la possibilité de passer des appels en illimité vers les fixes en France Métropolitaine, les DOM et vers plus de 110 destinations. Il est d’ailleurs possible de conserver son numéro fixe gratuitement en en faisant la demande lors de la commande. Le changement de ligne est automatique et vous n’avez rien à faire, comme c’est le cas pour un abonnement mobile.

