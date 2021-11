Le prix des AirPods 2 est de nouveau attractif pour le Black Friday Cdiscount

Les AirPods 2 sont encore les indétrônables true wireless du marché. L'arrivée récente des AirPods 3 n'a cependant pas fait tant d'ombre aux anciens modèles qui profitent en ce moment d'une belle réduction les faisant passer de 149,99 euros à 114,99 euros.

Les AirPods 2 représentent le carton absolu d’Apple du côté des écouteurs sans fil. Il faut dire que le rendu audio et l’intégration poussée avec l’écosystème Apple entretiennent leur succès. Si vous les trouviez un peu trop chers, le prix a bien baissé depuis la sortie des AirPods 3 et c’est sans doute le moment idéal pour vous les offrir grâce au Black Friday qui en remet une petite couche.

Les points clés des AirPods 2

Un appairage immédiat sur iOS

Les interactions avec Siri même sans iPhone

La compatibilité avec les appareils Android

Lancés à 179 euros, mais maintenant vendus à 149 euros depuis la sortie du nouveau modèle, les Apple AirPods 2 avec boîtier de charge filaire sont disponibles en promotion à seulement 114,99 euros sur Cdiscount.

Des écouteurs de référence made by Apple

Comme son nom l’indique, il s’agit de la deuxième version des écouteurs d’Apple. Ils ont d’ailleurs esthétiquement identiques à la génération précédente avec surtout une grande force, leur ergonomie et un confort certain avec une forme qui épouse parfaitement le creux des oreilles. C’est donc un modèle parfait pour ceux n’apprécient pas les intra-auriculaires et qui ne souhaitent pas d’encombrer d’un casque. Si vous possédez un iPhone ou n’importe quel appareil d’Apple, la facilité et la rapidité avec laquelle les AirPods 2 s’apparient avec fait forcément partie de ses forces. D’ailleurs la prise en charge de Siri est complète même sans avoir un iPhone dans la main.

Pas forcément besoin d’un appareil Apple pour en profiter

Pour les détenteurs de smartphone Android, les AirPods 2 sont compatibles avec. Cependant, la plupart des fonctionnalités citées ne sont en revanche pas disponibles avec ce type d’appareil. Vous pourrez tout de même profiter de la très bonne qualité de son fournie par les écouteurs qui sont d’ailleurs compatibles avec les codecs sans fils les plus courants comme le SBC et le AAC. En revanche pas d’AptX ou de LDAC.

Les Airpods 2 sont livrés avec le boîtier compact et vous pouvez compter sur une autonomie de 5 heures en écoute musicale. Il ne faut que 30 minutes de charge pour que les écouteurs soient rechargés complètement. Au total, il faut compter jusqu’à 20 heures d’autonomie avec le boîtier de charge filaire qui comprend d’ailleurs un câble Lightning en plus dans la boîte.

