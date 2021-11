Les nouveaux Sony WF-1000XM4 sont déjà à prix cassé grâce au Black Friday

Les Sony WF-1000XM4 sont les derniers écouteurs sans-fil de la marque japonaise, et sont déjà une réussite. Plus compacts, plus discrets, les écouteurs phares de Sony ont été renouvelés pour offrir une excellente expérience sonore. Grâce au Black Friday, les Sony WF-1000XM4 profitent d'une belle remise et chutent à 229,99 euros au lieu de 279 euros à leur lancement.

Il y a quelques temps, trouver des écouteurs sans-fil avec une réduction de bruit active efficace n’était pas chose facile. Sony était la référence dans ce domaine, jusqu’à ce que le secteur de l’audio accueille de plus en plus de nouveaux acteurs, comme Apple avec ses AirPods Pro, qui ont surpris le marché. Pour faire face à cette concurrence accrue et tenir sa place de leader sur le marché, la marque nipponne renouvelle donc sa gamme d’écouteurs sans-fil avec les Sony WF-1000XM4, qui apportent des améliorations, notamment au niveau du design et du rendu sonore par rapport à la génération précédente. Et bonne nouvelle, ils sont en ce moment en promotion et deviennent plus accessibles grâce à une réduction de 50 euros.

Les Sony WF-1000XM4 proposent …

Un format plus compact que le modèle précédent

Un meilleur confort dans les oreilles

Une qualité sonore améliorée avec une réduction de bruit toujours bluffante

Une autonomie confortable

Lancés à 279 euros, les Sony WF-1000XM4 sont en promotion à 229,99 euros chez Boulanger, soit 50 euros de remise immédiate. D’autres sites les proposent aux mêmes prix, c’est le cas de Fnac et Darty.

Vous pouvez également retrouver les XM3 qui valent plus que 129 euros aujourd’hui chez Boulanger, Cdiscount, Fnac, Darty et Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les écouteurs Sony WF-100XM4. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une version plus réussie

Les écouteurs WF-1000XM4 de Sony viennent succéder à ceux considérés longtemps comme les meilleurs écouteurs sans fil du marché. Ils disposent du savoir-faire de la marque, mais en changeant quelque peu la recette des précédents écouteurs. Le constructeur japonais a tenu à réduire l’encombrement de l’étui qui est maintenant 40 % plus petit que celui des XM3. Plus pratique pour le glisser dans votre poche, et même les écouteurs sont 10 % plus petits. Vous avez des écouteurs plus ronds — exit le format allongé type oreillette Bluetooth. Pour obtenir un meilleur confort dans la durée, les écouteurs se débarrassent des embouts en silicone et proposent de la mousse. Ils sont certifiés IPX4 qui permet une protection contre les éclaboussures, pluie ou transpiration.

Si les XM3 figuraient parmi les meilleurs écouteurs en matière de son, la réduction de bruit n’était plus aussi efficace, depuis que la concurrence s’est renforcée avec les Apple AirPods Pro, ou encore les Jabra Elite 85t. Sony améliore donc cette partie, en proposant sur les XM4 une efficacité 40% supérieure aux XM3, grâce à la présence de micro dans chaque écouteur, un orienté vers l’extérieur pour capter les bruits ambiants, un orienté vers l’intérieur pour analyser le retour du son. Et avec l’intégration de la puce V1, l’annulation de bruit est assurée et le résultat est tout simplement bluffant. Depuis l’application (disponible sur iOS et Android), le niveau de réduction de bruit active est réglable, et un mode transparence permet également de se reconnecter avec le monde qui vous entoure. Les Sony WF-1000XM4 proposent même un mode de réduction de bruit du vent.

Un rendu sonore améliorée et une autonomie plus endurante

Les XM4 offrent un excellent rendu sonore, avec un son équilibré et des basses largement mises en avant. Ils héritent des mêmes transducteurs que leurs prédécesseurs. Mais les nouveaux true wireless intègrent un nouveau diaphragme — du casque WH-1000XM4 — et améliorèrent la qualité audio. La principale nouveauté en termes de qualité sonore provient de la compatibilité des WF-1000XM4 avec le codec LDAC. Cela va permettre de profiter d’une qualité d’écoute nettement supérieure (990kbps), proche de la qualité CD (1,411 Mbps). C’est donc bien plus que les 250 kbps du codec AAC ou les 345 kbps du SBC. Malheureusement la firme japonaise, n’a pas intégré comme sur son casque, l’aptX. Toutefois, Sony apporte sur ses écouteurs la certification Hi-Res Audio — proposant une réponse en fréquence allant de 20 à 40 000 Hz — ainsi que la technologie DSEE Extreme. L’audio 360° est aussi de la partie.

Enfin, Sony promet sur ces écouteurs 12 heures d’écoute sans activer la réduction de bruit activé, 8 heures avec l’ANC. C’est donc une belle augmentation par rapport aux six et huit heures permises par les WF-1000XM3. Mais si lors de notre test, ils n’ont pas atteint les huit heures annoncées par le constructeur, il n’en demeure pas moins qu’ils proposent une autonomie plus que correcte sur le marché actuel des écouteurs sans fil. Quant au boîtier certifié Qi, il offre tout de même 24 heures d’autonomie. En 30 minutes, les écouteurs récupèrent 69 % d’autonomie. Sachez qu’il y a un port USB-C pour de la recharge rapide si vous n’avez pas de socle à induction.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test des Sony WF-1000XM4.

