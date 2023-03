Les meilleurs écouteurs Sony récupèrent une fonction attendue depuis des mois

Sony a déployé une mise à jour de ses WF-1000XM4. Les écouteurs haut de gamme du constructeur japonais peuvent désormais profiter du Bluetooth multipoint et être connectés simultanément à un smartphone et un PC portable.

Tout vient à point à qui sait attendre. En octobre dernier, Sony annonçait une mise à jour à venir pour deux paires de ses écouteurs sans fil, les Sony LinkBuds S et les Sony WF-1000XM4, permettant la connexion Bluetooth multipoint de ces écouteurs.

Si le constructeur a déployé plutôt rapidement cette fonctionnalité pour ses LinkBuds S, avec une mise à jour dans le courant du mois de décembre, celle des WF-1000XM4 a mis un peu plus de temps que prévu à débarquer. Si le déploiement était prévu pour « cet hiver », sans plus de précisions, il a finalement bel et bien commencé comme le rapporte le site Android Police.

Près de deux ans après leur sortie, les Sony WF-1000XM4 peuvent donc désormais être mis à jour pour se connecter simultanément à deux sources audio Bluetooth, par exemple un smartphone et un ordinateur. Le son basculera automatiquement entre les deux sources en fonction de l’appareil à jouer un son le plus récemment. C’est une fonction particulièrement pratique par exemple pour écouter de la musique sur son ordinateur, mais pouvoir tout de même prendre un appel reçu sur son smartphone. Pour en profiter, les utilisateurs devront mettre à jour le firmware de leurs écouteurs vers la version 2.0.0 en passant par l’application Sony Headphones Connect.

Une fonction encore rare sur les écouteurs sans fil

Si le support du Bluetooth multipoint est une fonction désormais bien intégrée sur les casques sans fil, elle reste plutôt rare sur les écouteurs true wireless. Outre Sony avec ses deux paires d’écouteurs, Jabra propose cette fonction depuis plusieurs générations d’écouteurs. C’est également le cas de Google avec ses Pixel Buds Pro, de Huawei avec ses FreeBuds Pro 2 ou de Xiaomi avec ses Redmi Buds 4 Pro. Néanmoins, les références du marché, qu’il s’agisse des AirPods Pro 2 ou des Bose QuietComfort Earbuds II, ne profitent pas de cette fonctionnalité.

Le déploiement du Bluetooth multipoint sur les WF-1000XM4 a d’ores et déjà commencé. Rappelons par ailleurs que Sony pourrait lancer prochainement sa nouvelle génération d’écouteurs sans fil haut de gamme, les WF-1000XM5. Si le constructeur s’est concentré l’an dernier sur sa gamme de casques, avec le lancement du WH-1000XM5, il s’était écoulé deux ans entre les sorties des WF-1000XM3, en 2019, et des WF-1000XM4, en 2021. L’année 2023 devrait donc être à nouveau celle de nouveaux écouteurs sans fil haut de gamme du côté de Sony.

