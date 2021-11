Dyson V8 Motorhead : le prix est en forte baisse pour cet excellent aspirateur balai

Si les célèbres aspirateurs balais de Dyson se vendent habituellement au prix fort, certaines promotions parviennent tout de même à les rendre nettement plus abordables. En ce moment, le modèle V8 Motorhead se négocie à 279 euros au lieu de 349 euros sur Ubaldi.

Difficile de concurrencer Dyson sur le marché des aspirateurs balais. Dotés d’une très bonne puissance et maniables, les modèles de la marque séduisent toujours autant celles et ceux qui souhaitent boucler la corvée de l’aspiration au plus vite. Mais la qualité a un prix, et les tarifs de Dyson ont parfois de quoi décourager. Alors quand des promotions, telles que celle dont bénéficie le V8 Motorhead en ce moment, arrivent, nul besoin de tergiverser longtemps avant de passer à l’achat.

Ce qu’il faut retenir du Dyson V8 Motorhead

Une aspiration puissante

Une autonomie de 40 minutes

Des accessoires pour toutes les situations

Initialement proposé à 349 euros, l’aspirateur balai Dyson V8 Motorhead est désormais disponible à 279 euros sur Ubaldi, à l’approche du Black Friday.

Le même modèle est aussi disponible sur Cdiscount, mais un poil plus cher : il est en effet affiché à 287 euros au lieu de 349 euros.

Un appareil maniable, du sol au plafond

C’est l’un de son principal atout : comme les autres modèles de la marque, le Dyson V8 Motorhead dispose d’un format stick sans fil qui le rend ultra maniable, et ce, que vous souhaitiez aspirer le sol, des meubles en hauteur ou même le plafond. Il se transformera également en aspirateur à main en un seul geste si besoin. Et pour le faire fonctionner, rien de plus simple : une pression sur la gâchette suffit pour faire fonctionner la machine, et l’arrêter très facilement durant les petits moments de pause. Plus besoin de brancher une prise pour le démarrer.

Un balai efficace grâce à sa batterie d’accessoires

Le V8 Motorhead s’accompagne de plusieurs accessoires pour vous faciliter la tâche au quotidien. Il est donc fourni avec une brosse motorisée à entraînement direct efficace sur les sols durs et les tapis, un petit accessoire deux en un et un embout long pour les endroits difficile d’accès. Même si d’autres balais (plus onéreux) de la marque proposent davantage d’accessoires pour un nettoyage très complet, ceux-ci suffiront amplement pour débarrasser vos sols de toutes les saletés.

Concernant les performances de ce V8 Motorhead, elles seront bel et bien au rendez-vous. Cette puissance sera assurée par son moteur qui effectue pas moins de 110 000 tours par minute. La technologie cyclonique 2 Tier Radial se chargera quant à elle de fournir une forte puissance afin de propulser la poussière dans le réservoir et de la filtrer efficacement, ce qui augmente là encore les performances de l’aspiration. D’ailleurs, en parlant de filtration, sachez que le V8 Motorhead capture les allergènes, ce qui aidera à rejeter un air plus sain dans votre domicile. Un bon point.

Aspirer pendant 40 minutes

L’autonomie de ce modèle n’est pas en reste non plus. La marque promet jusqu’à 40 minutes d’aspiration sans baisse de régime, ce qui donnera largement le temps de dire adieu à toutes les poussières et autres poils d’animaux. Une fois votre session d’aspiration terminée, vous n’aurez plus qu’à accrocher le Dyson sur sa station d’accueil fixée au mur. Et pour ce qui est du vidage de l’aspirateur, pas de risque de s’en mettre plein les mains : le mécanisme est bien rôdé pour éjecter de façon hygiénique toutes les poussières dans la poubelle.

Retrouvez le Dyson V8 Motorhead à 279 € sur Ubaldi

Lire aussi

