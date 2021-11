Un PC portable avec une dalle OLED pour le Black Friday ? C’est pas si cher !

Le Asus VivoBook OLED (S533EA-L1895T) est un ultrabook dont la fiche technique n'a rien à envier aux autres concurrents sur le marché. De plus il a la particularité d'embarquer une dalle OLED qualitative qui malgré tout, ne fait pas flamber le prix de la facture. C'est d'autant plus le cas pendant le Black Friday qui fait chuter le prix de ce laptop à 799 euros au lieu de 999 euros.

Que ce soit sur nos téléphones, nos téléviseurs, et même nos consoles de jeux vidéo, la technologie OLED est de plus en présente. Lorsqu’on s’aperçoit du rendu d’image excellent que délivre cette dernière, il n’est pas très étonnant de la voir arriver maintenant sur des laptops. Eh oui, en début d’année le constructeur taïwanais Asus a profité du CES 2021, pour lancer ses nouveaux ordinateurs portables offrant une dalle OLED. C’est le cas de sa gamme VivoBook qui propose désormais une meilleure qualité d’image et des contrastes infinis, avec même une configuration musclée. D’ailleurs en ce moment Boulanger propose le modèle VivoBook S533EA-L1895T à moins 20 %, faisant de lui l’ordinateur portable le plus accessible avec une dalle OLED.

Les points forts de ce PC portable

Un écran OLED de 15,6 pouces (définition Full HD)

Un processeur i5 de 11e gen + Intel Iris Xe Graphics

16 Go de mémoire vive et SSD de 512 Go

Au lieu d’un prix barré à 999 euros, le Asus VivoBook 15 OLED (S533EA-L1895T) est actuellement disponible le modèle VivoBook S533EA-L1895T à moins 20 %, soit 200 euros de remise immédiate.

Léger et élégant, avec en prime un écran OLED de qualité

Si Asus a d’abord introduit la technologie OLED sur sa gamme la plus premium Zenbook, c’est désormais au tour de la gamme VivoBook d’en profiter. Ainsi le modèle proposé dans ce bon plan, dispose d’un écran OLED de 15,6 pouces affichant une définition Full HD de 1920 x 1080 pixels. Résultat, c’est un plaisir pour nos yeux. La dalle offre une excellente qualité d’affichage avec un taux de contraste infini et un retour lumineux parfait.

L’introduction de cette dalle s’accompagne aussi d’une conception élégante. On ressent le savoir-faire du constructeur, qui délivre un design sobre et élégante très réussie. Et malgré sa dalle imposante de 15,6 pouces, ce laptop prend peu de place avec son épaisseur de 1,79 cm et avec son poids de moins de 2 kilos, il se glissera assez facilement dans un sac et sera le compagnon de route idéal. Avec son look discret et son châssis tout en finesse, ce VivoBook n’est pas pauvre en connectique, on retrouve un port USB-C Thunderbolt 4, un port HDMI 1.4, un port USB 3.2 Gen 1, deux ports UBC 2.0 Type A, et la présence d’un lecteur de carte Micro-SD et une prise jack vient compléter le tout.

Un ultrabook qui se montre efficace et performant au quotidien

Le design et la qualité d’image sont au rendez-vous, de même que les performances. Asus intègre dans son laptop la onzième génération des processeurs Intel Core. On retrouve. donc sur ce modèle un i5 1135G7 pouvant monter jusqu’à 4,20 GHz en mode boost, 16 Go de RAM au format DDR4 SDRAM et un stockage de 512 Go en SSD NVMe. Avec une telle configuration, l’ultrabook se comporte comme un charme, que ce soit pour de la bureautique ou bien pour faire tourner des applications plus poussées. Il ne pourra pas complètement combler les gamers, mais cet ultrabook embarque tout même un chipset graphique Intel Iris Xe. D’après Intel sa puce graphique peut faire tourner correctement les jeux du moment en Full HD à plus de 30 images par seconde.

Si avec tous ces éléments l’autonomie vous inquiète, pas de panique, car avec sa batterie l’appareil est capable de tenir environ 9 heures en utilisation classique — cela est notamment dû à l’OLED qui se trouve être une technologie beaucoup moins énergivore que le LCD classique. Toutefois ce modèle, ne propose malheureusement pas la charge rapide. Notez que si vous souhaitez installer la dernière mise à jour Windows, nous vous invitons à lire cet article pour procéder à l’installation et bien vérifier la compatibilité.

Retrouvez le Asus VivoBook 15 OLED à 799 € chez boulanger

