Logitech K400 Plus : le meilleur clavier de canapé est à -56% pour le Black Friday

Logitech ne fait pas les choses à moitié pendant ce Black Friday puisque sa référence de clavier nomade, le Logitech K400 Plus profite d'une belle baisse de prix en passant de 44,90 à seulement 19,99 euros.

Le Black Friday, c’est aussi l’occasion de faire de très bonnes affaires sur de l’équipement plus modeste. Si vous aviez toujours voulu travailler ou naviguer sur votre PC depuis votre canapé, il n’y a pas 36 solutions, le clavier Logitech K400 Plus a été pensé en ce sens et profite d’une belle réduction de 56% sur Amazon.

Les caractéristiques du clavier Logitech K400 Plus

Sans-fil avec une portée de 10 mètres

Un clavier léger avec le pavé tactile intégré

Compatible Windows, Android et Chrome OS

Le clavier sans-fil Logitech K400 Plus est disponible à 19,99 euros sur Amazon au lieu de 44,99 habituellement.

Un clavier tout-en-un très pratique

C’est avant tout l’ergonomie et la portabilité qu’il faut retenir de ce Logitech K400 Plus. Son bloc de 35 cm de long comprend un clavier à gauche et un pavé tactile à droite faisant office de souris, un peu comme sur un laptop. Son poids de seulement 470 grammes lui permet d’être facilement transportable, de pouvoir le poser sur ses genoux ou tout simplement d’effectuer des présentations professionnelles en positon debout. Il est pourtant à noter que ce modèle ne dispose pas de connexion Bluetooth, il est donc nécessaire de passer par le dongle propriétaire de Logitech pour effectuer la connexion à un appareil distant. En plus du Clavier, le K400 plus dispose de touches multimédias et de fonctions pour mieux piloter les applications compatibles.

Une compatibilité étendue

Le clavier fonctionne sous toutes les versions de Windows (depuis Windows 7), Chrome OS et Android (5.0 et plus). On peut donc utiliser le clavier depuis son PC ou sa plateforme Android TV de son choix comme une TV connectée ou une Nvidia Shield Pro par exemple.

Enfin Logitech annonce une durée de vie de la pile d’environs 18 mois, autant dire que vous avez du temps avant de changer celle fournie dans la boîte.

