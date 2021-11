Galaxy Tab A7 Lite : la plus abordable des tablettes Samsung perd 20 € de son prix

Même si le Black Friday et le Cyber Monday sont terminés, vous pouvez encore faire de bonnes affaires. Si vous êtes à la recherche d'une tablette à un prix contenu, qui reste efficace et endurante la tablette Samsung Galaxy Tab A7 Lite pourrait bien vous intéresser. Elle est d'ailleurs disponible en promotion à 159 euros chez Boulanger au lieu de 179 euros à son lancement.

Du plus premium au plus abordable, Samsung offre un large choix de tablettes et maintient l’envie de proposer des produits pour toutes les bourses. La Galaxy Tab A7 Lite est une tablette entrée de gamme aux caractéristiques modestes, qui a de quoi satisfaire toute la famille. Elle profite du savoir-faire coréen avec un prix assez accessible, lequel est d’ailleurs aujourd’hui encore plus réduit grâce à cette remise de plus de 10 % sur son prix d’origine.

La Galaxy Tab A7 Lite c’est quoi ?

C’est une tablette qui tient dans la main avec sa diagonale de 8,7 pouces

Avec de meilleures performances par rapport à l’ancienne génération

Une autonomie confortable

Et une expérience utilisateur fluide sur tablette grâce à One UI

Avec un prix de lancement de 179 euros, la tablette Samsung Galaxy Tab A7 Lite devient encore plus abordable en passant à 159 euros seulement sur le site Boulanger. Une belle remise de 20 euros pour cette tablette entrée de gamme qui se trouve en rupture de stock sur plusieurs site marchands.

Une tablette entrée de gamme plus réactive qu’auparavant

Avec une tablette entrée de gamme, on ne peut pas s’attendre à des performances foudroyantes, mais Samsung a tout même souhaité améliorer les performances de sa petite tablette abordable par rapport au modèle précédent. Propulsée par le Snapdragon 439, la tablette A 8 était assez limité en termes de performances et connaissait quelques ralentissements. Avec la Galaxy Tab A7 Lite, le constructeur a apporté un léger gain de puissance et fait mieux cette fois-ci, en proposant le processeur Helio P22T de MediaTek.

Cette nouvelle puce vous permettra tous les usages classiques d’une tablette moderne : naviguer sur Internet, consulter les réseaux sociaux ou encore caster un film ou une série sur le téléviseur et tout ça sans aucune difficulté. Toutefois elle ne sera toujours pas assez puissante pour lire les jeux 3D, mais vous pourrez jouer à des jeux 2D disponibles sur le Play Store. De plus, elle possède un lecteur de cartes microSD afin d’agrandir la capacité de stockage selon vos besoins. De quoi en ravir certains qui peuvent être très vite limités avec 32 Go de stockage interne. Et pour profiter de votre tablette, Samsung promet une tablette endurante. Et même si l’autonomie reste inchangée à l’ancienne, la tablette A7 Lite tiendra 2 à 3 jours d’utilisation.

Conçu pour un usage familiale : pour les grands et les petits

Bien évidemment, cette tablette s’accompagne de l’interface One UI de Samsung qui est fluide, intuitive et s’adapte correctement au format. Vous retrouverez différentes applications préinstallées qui vont permettre de mieux configurer l’appareil pour plusieurs utilisateurs, comme la présence d’un contrôle parental pour les enfants, par exemple. Que ce soit les parents ou les enfants, chacun y trouvera son compte. Que ce soit pour suivre une recette de cuisine ou un film, ou bien pour les enfants, un tas d’applications éducatives qui ne requièrent pas beaucoup de ressources pour fonctionner.

D’ailleurs le nouveau modèle reprend le même concept que la Galaxy Tab A 8, c’est-à-dire proposer une tablette aussi compacte, facile à manier et à transporter, que ce soit pour les enfants ou les parents. La A7 Lite s’agrandît légèrement en passant de 8 à 8,7 pouces, tout en gardant un faible encombrement, et fait même mieux au niveau en offrant une meilleure définition qu’auparavant : 1 340 x 800 pixels contre 1 280 x 800 pixels. De plus, la A7 Lite aborde des bords plus fins, parfais pour afficher du contenu vidéo et dispose de deux haut-parleurs stéréo, pour profiter d’une bonne qualité sonore.

