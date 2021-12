Le SSD externe Samsung T7 avec 1 To est à moitié prix

En matière de SSD externe, le modèle T7 de Samsung a bien des atouts à faire valoir, à commencer par sa grande rapidité dans le transfert des fichiers. La version avec 1 To a un autre avantage : son prix, qui passe de 239,99 euros à 118,26 euros sur Amazon.

Le SSD externe T7 de Samsung, qui a succédé au T5 l’année dernière, se démarque de la concurrence grâce à ses vitesses de transfert élevées, son format compact et sa solidité. Son autre avantage, c’est son prix qui bénéficie d’une promotion de 51 % en ce moment.

Les points forts du SSD externe Samsung T7

Un SSD compact et robuste

Des vitesses de transfert jusqu’à 1 050 Mo/s

Un stockage important à un très bon prix

Initialement affiché à 239,99 euros, le SSD externe Samsung T7 (bleu) est à présent proposé à 118,26 euros sur Amazon.

Un SSD qui s’emporte facilement

Miser sur un SSD reste une solution idéale pour transférer et stocker ses fichiers tout en profitant d’un boîtier plus résistant que les disques durs standards. Certains ont en plus l’avantage d’être facilement transportable, comme ce SSD Samsung T7, qui présente des dimensions de 85 x 57 x 8 mm. Son poids ne s’élève quant à lui qu’à 58 grammes. De plus, son design rectangulaire en aluminium respire la solidité, de quoi l’emporter partout avec vous sans risque.

Des vitesses de transfert rapides

Le Samsung T7 marque également des points au niveau de ses débits. Il promet ainsi des vitesses pouvant atteindre 1 050 Mo/s en lecture et 1 000 Mo/s en écriture. Soit l’assurance de profiter d’une grande rapidité et de performances excellentes lorsqu’il s’agira de transférer toutes sortes de fichiers, même les plus volumineux comme des vidéos tournées en 8K, et de les stocker en toute sécurité. Le tout est rendu possible par la technologie NVMe et l’interface USB 3.2 Gen 2 de ce SSD.

Enfin, l’appareil pourra s’utiliser avec de nombreux appareils grâce à ses compatibilités avec macOS/iPadOS, Android, Windows et Linux. En ce qui concerne sa connectique, on pourra compter sur un port USB 3.1 Type-C. Un câble USB Type-C vers Type-C et un adaptateur Type-C vers Type-A seront aussi fournis avec le SSD. Contrairement au S7 Touch, qui intègre un lecteur d’empreintes digitales associé à un système de chiffrement destiné à protéger les données stockées, le T7 classique sera sécurisé par un mot de passe.

