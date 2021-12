Compacte et puissante, cette barre de son Bose est à un super prix

Si vous disposez d'un téléviseur et que vous souhaitez améliorer l'expérience sonore à moindre coût, ce bon plan devrait vous intéresser. En effet, la Bose Solo Soundbar Series II est à seulement 159,99 euros, au lieu de 199 euros habituellement. Cette barre de son est idéale pour booster le son de votre téléviseur.

Même si les constructeurs de téléviseurs font des efforts pour soigner la qualité sonore de leurs appareils, le rendu est parfois limité et discutable. C’est pourquoi une bonne barre de son sera un précieux renfort, et qui de mieux que Bose pour remplir cette tâche. La marque a de nombreuses références qui seront comblées le manque de puissance sonore de votre téléviseur, c’est le cas du modèle Solo Series II qui perd près de 20 % sur son prix d’origine.

Ce qu’il faut retenir de cette barre de son

C’est une barre de son compacte et facile à installer

Qui offre des basses puissantes et profondes

Compatible Dolby Digital et Bluetooth

Au lieu d’un prix barré à 199 euros, la barre de son Bose Solo Soundbar Series II est désormais disponible à 159,99 euros chez Boulanger, soit près de 40 euros d’économie sur la facture.

Retrouvez la Bose Solo Soundbar Series II à 159,99 € chez Boulanger

Une barre de son qui se glissera parfaitement sous votre téléviseur

Pour commencer, le design de cette barre de son est élégant et minimaliste, un bel objet qui profite d’une bonne qualité de fabrication. Un de ses avantages est sa taille, elle ne mesure que 54,8 cm en largeur, elle peut s’installer facilement devant la grande majorité des téléviseurs de 50 pouces et plus, et elle n’empiétera pas non plus sur le bas de l’image avec ses 7 cm de hauteur. Elle viendra facilement se poser sur un meuble ou s’accrocher à un mur en toute discrétion, d’autant plus qu’elle ne pèse que 1,69 kilo, ce qui la rend très légère et facile à déplacer.

Avec un rendu sonore misant sur les basses

Sur cette barre Solo Series II, on retrouve 2 haut-parleurs orientés de manière à offrir une expérience d’écoute plus ample, et en intégrant le décodage Dolby, la barre de son délivre de meilleures performances acoustiques. Via la télécommande, vous aurez la possibilité d’activer le mode Dialogue, qui va permettre de rendre chaque mot plus intelligible en rendant un son plus clair sans que vous ayez à ajuster le volume. N’ayant pas de caisson de basse intégré, Bose propose un mode « bass », afin d’obtenir plus de profondeur et d’amplifier le rendu sonore.

Petit plus de la part de Bose, elle est également compatible Bluetooth pour vous permettre de diffuser le son de votre téléphone dessus. Elle fera une bonne enceinte connectée pour écouter vos musiques et vos podcasts préférés. Enfin côté connectique, vous pourrez compter sur une entrée optique, mais pas de port HDMI sur cette barre de son.

Retrouvez la Bose Solo Soundbar Series II à 159,99 € chez Boulanger

Découvrez d’autres références

Afin de découvrir d’autres références de barres de son, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures barres de son en fonction de son budget.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.