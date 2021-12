Lenovo brade sa tablette (avec clavier) sous Windows à moins de 200 €

La Lenovo IdeaPad Duet 3i est une tablette hybride livrée avec un clavier Bluetooth détachable, qui tourne sous Windows. Elle profite aujourd'hui d'une excellente promotion sur le site officiel de la marque en passant de 469 euros à seulement 199 euros.

La Surface Go, qui est la tablette hybride abordable de Microsoft, reste assez onéreuse. C’est un budget que tout le monde ne peut pas se permettre de mettre pour profiter d’une tablette tactile avec un clavier. Heureusement, il existe des alternatives moins coûteuses, notamment chez Lenovo avec la IdeaPad Duet 3i qui profite actuellement d’une réduction de 270 euros. Alors oui, elle n’est pas très puissante, mais ça peut intéresser des utilisateurs et utilisatrices pas trop exigeants au niveau des performances.

La Lenovo IdeaPad Duet 3i, c’est quoi ?

Une tablette tactile avec un écran FHD de 10,3 pouces

Le clavier Bluetooth inclus, qui fonctionne sans être accroché

Une expérience utilisateur sous Windows S, avec upgrade gratuite vers Home

Au lieu de 469 euros, la Lenovo IdeaPad Duet 3i est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 199 euros sur le site officiel de la marque. Si la promotion ne s’applique pas automatiquement dans le panier ou lors du paiement, pensez à utiliser le code promo PRENOEL pour obtenir ce prix avantageux.

Une tablette hybride pratique à utiliser

Comme on l’a déjà vu du côté des machines centrées autour du navigateur de Google avec la Lenovo IdeaPad Duet Chromebook, la marque chinoise propose également une alternative sous Windows avec sa IdeaPad Duet 3i. Il s’agit donc d’une tablette hybride incluant directement un clavier pour l’utiliser comme un PC portable. Ce dernier est d’ailleurs Bluetooth et il n’est pas obligatoire qu’il soit attaché à sa base pour fonctionner. Vous pouvez alors très bien poser la tablette sur une table grâce à la charnière pivotante et garder le clavier sur vos genoux pour plus de confort.

L’expérience utilisateur est similaire à un ordinateur classique, mais il faut savoir que c’est un Windows 10 en mode S qui est préinstallé sur la tablette hybride. Le système d’exploitation est donc restreint et, comme à l’image d’un Chromebook, vous ne pourrez utiliser et télécharger uniquement les applications qui sont disponibles sur le Microsoft Store. Mais pas d’inquiétudes, si cela vous dérange, la mise à jour est totalement gratuite vers la version Windows 10 Home classique. D’après la marque, il sera même possible d’accéder à une mise à jour gratuite pour Windows 11 courant 2022.

Des caractéristiques suffisantes pour de la bureautique

Si le design rappelle fortement celui des premières Surface Pro avec de grosses bordures, la tablette hybride de Lenovo est tout de même compacte et facile à transporter grâce à son poids plume de seulement 602 grammes. On trouve ensuite un écran tactile de 10,3 pouces avec une définition Full HD de 1 920 x 1 080 pixels qui sera amplement suffisant pour faire du traitement de texte, naviguer sur Internet, ou regarder un film/série de temps en temps. Au niveau des performances, il ne faut en revanche pas s’attendre à un foudre de guerre avec son processeur Intel Celeron N4020 (1,10 GHz, jusqu’à 2,80 GHz), sa carte graphique intégrée Intel UHD Graphics 600 et ses 4 Go de RAM. C’est acceptable pour une expérience utilisateur dite classique, mais on préfère prévenir que des ralentissements sur certains usages peuvent être de la partie.

Évidemment, l’IdeaPad est compatible Wi-Fi pour la connecter à son réseau domestique, mais aussi Bluetooth pour connecter vos appareils en mode sans fil. La connectique n’est pas maigre pour autant avec deux ports USB-C Gen 3.2 et un port jack 3,5 mm. Enfin, notez que la tablette hybride accueille un espace de stockage de 128 Go via eMMC et propose deux caméras, une à l’avant de 2 mégapixels et une à l’arrière de 5 mégapixels, pour prendre des photos de façon occasionnelle et passer un appel en visio avec vos proches ou vos collègues.

