80 € et 1 an de films offerts, c’est ce que propose la Société Générale en ouvrant un compte

Noël est une période propice à l'expérimentation pour les promotions. La Société Générale par exemple propose en ce moment une offre d'argent (80€) et ajoute à cela d'un accès à un an de films simplement en ouvrant un compte chez eux.

Pour Noël, la banque en ligne de Société Générale propose une nouvelle offre permettant d’obtenir 80 euros à l’ouverture d’un compte Sobrio. L’originalité est que cet argent ne vient pas seul puisqu’il est accompagné d’un abonnement d’un an à la plateforme FilmoTV. Cette dernière vous permet d’avoir accès à des milliers de films, parfaits pour passer le temps en famille pendant cette période estivale de fin d’année.

Un compte Sobrio chez Société Générale c’est…

Une carte Visa

Un conseiller bancaire dédié

0 € de frais de tenue de compte

Une application complète

Jusqu’au 20 décembre 2021 à minuit, l’ouverture d’un compte Sobrio chez la Société Générale offre jusqu’à 80 euros ainsi qu’un abonnement de 1 an à la plateforme de FilmoTV pour l’ouverture d’un compte Sobrio.

Une banque traditionnelle avec une offre de banque en ligne

C’est la grande particularité de l’offre Sobrio chez la Société Générale: une offre de banque en ligne tout en proposant le savoir-faire d’une grande banque française. On y trouve des avantages comme l’absence de frais bancaires tout comme la possibilité de faire des retraits et des paiements à l’étranger sans avoir à souscrire une option internationale. Bien sûr, le tout est fourni avec un IBAN français, ce qui est tout à fait indiqué si vous souhaitez faire de Sobrio votre compte bancaire principal. Les prix sont d’ailleurs très attractifs, comme peuvent l’être ceux d’une vraie banque en ligne avec un compte Sobrio accessible à seulement 6,20 euros par mois et donnant accès aux assurances voyage de l’organisme VISA.

La meilleure application pour une banque traditionnelle

C’est d’habitude l’un des aspects qui fâche du côté des banques traditionnelles, mais il faut admettre que l’application Société Générale est de très bonne facture.

Elle compatible iOS et Android et dispose de nombreuses fonctionnalités en plus d’être visuellement réussie. Elle est capable de catégoriser vos dépenses et d’effectuer des virements très facilement en quelques secondes, en plus d’être sécurisée grâce à la prise en compte du déverrouillage par empreinte digitale. On apprécie aussi la compatibilité avec les modes de paiement mobile sans contact comme Apple Pay ou Paylib, même si Google Pay tarde à arriver.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre avis sur la banque Société Générale.

Comment se passe l’ouverture d’un compte Sobrio à la Société Générale ?

Dans un premier temps, veillez à bien indiquer vos informations d’identité dans chaque champ disponible, puis de choisir l’offre qui vous correspond le mieux. Vient ensuite l’envoi des documents d’usage comme un justificatif de domicile, un scan de votre carte d’identité et une fiche de salaire. L’interface de ce formulaire est simple et on enchaîne les étapes très rapidement.

En revanche, il faut ensuite s’armer de patience, car entre le moment de l’inscription jusqu’à la réception de ses identifiants et de la carte, il peut s’écouler entre 5 jours et une semaine. Après cette attente, tout est parfaitement fonctionnel.

Comment obtenir 80 euros + 1 an de films gratuits ?

À l’ouverture du compte sobrio, vous recevez une première prime sous forme de virement sur le compte (80 euros) suite à la réalisation d’au moins 5 paiements par carte durant les trois premiers mois suivant l’ouverture effective. Dans un second temps, un abonnement d’un an à la plateforme de filmotv.fr offerts suite à la souscription au service d’aide à la mobilité bancaire. Il s’agit d’un service de la Société Générale lui permettant d’effectuer elle-même le changement d’établissement bancaire.

