Dell Inspiron 15 : avec 400 euros de remise, ce puissant laptop devient un bon deal

Avec son processeur i7 de 11e génération, son SSD de 512 Go et ses 16 Go de RAM, le Dell Inspiron 15 a une fiche technique idéale pour ceux et celles qui recherchent un PC portable pratique et très performant. Il bénéficie en ce moment d'une réduction de 400 euros à la Fnac et chez Darty, faisant ainsi passer son prix de 1 199,99 euros à 799,99 euros.

Votre ancien ordinateur portable tourne au ralenti et vous souhaitez investir dans une machine avec un bon rapport qualité/prix ? Nous avons la solution : le PC portable Dell Inspiron 15-3000. Pour moins de 800 euros, il embarque un i7 de 11e génération, 16 Go de mémoire vive ainsi qu’un SSD de 512 Go. Cet ultrabook a donc belle bien une configuration puissante, qui à l’avantage d’être 400 euros moins chers.

Ce qu’il faut retenir de l’Inspiron 15 3000

Un laptop au look réussi

Ses performances de haute volée avec son i7 de 11e génération

Accompagné de 16 Go de mémoire vive et SSD de 512 Go

Windows 11 déjà installé

Au lieu d’un prix barré à 1 199,99 euros, le Dell Inspiron 15-3000 est en ce moment à moins 30 % sur le site de la Fnac. Grâce à cette offre, le PC portable tombe à 799,99 euros. Il est également disponible à ce prix sur le site Darty.

Retrouvez le Dell Inspiron 15-3000 à 799,99 € à la Fnac

Un laptop haut de gamme à prix réduit

Avec sa gamme Inspiron, Dell propose une solution haut de gamme dans l’univers des ultrabook et cela saute aux yeux lorsque l’on regarde d’un plus près. On ressent le savoir-faire du constructeur, qui propose une conception sobre et élégante très réussie. Pour profiter d’une grande mobilité avec son ordinateur portable, il est toujours intéressant de se tourner vers une machine de 13 pouces. Cela dit, le soin apporté par Dell au design du Dell Inspiron 15-3000 vous permet de profiter d’une grande dalle de 15 pouces sans vous épuiser lors du transport.

Ce modèle pèse 2 kg et mesure 3,8 x 2,58 x 2,27 cm d’épaisseur. Il se glisse donc facilement dans un sac à dos. Son autonomie d’une demi-journée vous permet même de faire l’impasse sur le chargeur lors de vos trajets. L’écran de 15,6 pouces offre une définition Full HD de 1 920 x 1 080 pixels. Ses bordures sont suffisamment fines pour garantir une surface d’affichage étendue, mettant en valeur le format 16:9e. La dalle sera agréable à utiliser au quotidien, que cela soit pour de la bureautique ou pour regarder des films et des séries.

Une fiche technique qui a du répondant

Le Dell Inspiron 15-3000 a la capacité de s’adapter à la plupart des usages, de la simple navigation web à l’exécution de tâches plus lourdes. Une prouesse permise par une fiche technique solide. En effet, ce PC portable intègre un processeur Intel Core i7-1165G7 (cadencé de 2,4 GHz jusqu’à 4,7 GHz), pour faire tourner avec fluidité toutes vos applications sans problème. Et la partie graphique sera assez puissante pour lancer quelques jeux 3D, grâce à la puce graphique Iris Xe. D’ailleurs Intel assure que les jeux du moment tourneront correctement en Full HD à plus de 30 images par seconde — de quoi ravir certains joueurs même si ce n’est pas avec les graphismes poussés au maximum.

Le tout est épaulé par 16 Go de mémoire vive et d’un SSD de 512 Go (NVMe), ce qui assurera une fluidité excellente, y compris pour faire du multitâche sans accroc. Sachez également qu’il est compatible avec le WiFi 6 et du Bluetooth 5.0. Au niveau du logiciel ce laptop tourne sous Windows 11 nativement. Les performances ne seront pas ralenties, et vous pourrez profiter pleinement de la nouvelle interface de Microsoft Windows. Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test sur Windows 11. Et concernant la connectique, celle-ci est plutôt fournie avec un port USB-C, un port USB 3.2 Gen 1, un port USB 2.0, un lecteur de carte microSD ainsi qu’une sortie HDMI 1.4 et une prise jack.

