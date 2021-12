Il reste 2 jours avant Noël et avant la fin de l’offre fibre d’Orange (29,99€/mois pendant un an)

La fibre 2 Gb/s pour 29,99 euros par mois pendant un an, c'est ce que promet Orange avec son offre Livebox Up Fibre. Cette dernière se termine le 24 décembre au soir.

Si ce n’est pas déjà fait, la fin de l’année c’est sûrement la meilleure période pour s’équiper en box fibre, les prix étant très compétitifs, bien plus que le reste de l’année. Cette fois-ci c’est Orange qui a décidé de casser les prix de son offre Livebox UP Fibre avec 29,99 euros par mois pendant un an pour une connexion pouvant atteindre les 2Gb/s en mode partagé.

Les caractéristiques de l’offre Orange Livebox Up Fibre

Une ligne fibre allant jusqu’à 2Gb/s en partagés

La TV d’Orange avec décodeur 4K Ultra HD

Prix bas pendant un an avec engagement de 12 mois

Jusqu’au 24 décembre 2021, l’offre Livebox Fibre UP Fibre (2Gb/s partagés en téléchargement et 600 Mb/s en envoi) est à 29,99 euros par mois pendant un an avant de passer à 49,99 euros mensuels. L’offre Livebox Fibre (400 Mb/s en téléchargement et en envoi) est quant à elle à 24,99 euros mensuels pendant 12 mois puis passe à 41,99 euros par mois par la suite. Ses deux offres donnent lieu à un engagement d’un an.

Les performances de la meilleure fibre en France

Orange est réputé pour être l’opérateur Fibre et ADSL le plus fiable et le plus performant du marché en ce qui concerne la fibre. L’opérateur historique propose une ligne fibre de norme FTTH — Fiber To The Home — soit la meilleure fibre possible actuellement. L’abonnement Livebox Fibre vous fait profiter d’une connexion pouvant aller jusqu’à 400 Mb/s en téléchargement et en envoi tandis que le second abonnement Livebox Up Fibre passe jusqu’à 2Gb/s partagés (1Gb/s par équipement) et 600 Mb/s en envoi. Dans les deux cas, vous bénéficierez d’une ligne vous permettant de profiter de tout votre environnement numérique sans problème de débit, que ce soit pour le streaming de vidéo ou de jeu, pour le téléchargement ou pour utiliser vos appareils connectés en réseau local.

Une offre Triple Play complète

Ce n’est évidemment pas tout puisqu’il s’agit d’offres incluant une ligne téléphonique ainsi qu’un accès à un bouquet TV complet. Pour le téléphone, cela diffère en fonction de l’offre. La première (Livebox Fibre) donne droit aux appels illimités vers les fixes en France et DOM, en Europe et vers plis de 110 pays tandis que la seconde ajoute les appels illimités vers les mobiles pour les mêmes destinations en plus des USA et du Canada.

La TV donne accès à un bouquet de 140 chaînes que l’on peut visionner depuis son smartphone, sa tablette ou son PC, ou bien par l’intermédiaire du décodeur TV fourni sur demande pour l’offre Livebox Fibre et proposé d’office avec l’abonnement Livebox Up Fibre.

Comment changer son opérateur par Orange ?

Si vous souhaitez passer à la fibre Orange, sachez que l’opérateur se chargera de payer les frais de résiliation de votre ancienne ligne à hauteur de 150 euros. La résiliation de votre ancienne ligne est également prise intégralement en charge tout en conservant votre numéro de fixe. Il suffit de fournir son code RIO sans autre intervention de votre part. Sachez également que la mise en place de la Fibre à votre domicile est intégralement réalisée par l’opérateur.

Notez que des frais d’activations sont pratiqués par Orange: 40 euros pour un décodeur TV Ultra HD 4K, 10 euros pour un second et 10 euros pour un répéteur Wifi 6.

Comparateur Fibre/ADSL

Si vous souhaitez découvrir d’autres offres Fibre, ou avec de l’ADSL, vous pouvez consulter notre comparateur des meilleures offres du moment.

