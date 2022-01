Realme GT Neo 2 : ce smartphone quasi premium coûte déjà 140 € de moins

Le récent Realme GT Neo 2 est un smartphone milieu de gamme qui embarque une fiche technique quasi aussi intéressante que les flagships actuels. De ce fait, son prix est bien plus attractif que les autres, d'autant plus qu'aujourd'hui le modèle 256 Go passe de 549 euros à seulement 409 euros. Celui avec 128 Go de stockage n'est qu'à 379 euros.

Pour concurrencer Xiaomi, la marque concurrente Realme ne cesse d’apporter sur le marché des smartphones avec un excellent rapport qualité-prix. Le nouveau GT Neo 2 ne fait pas exception avec son puissant processeur Qualcomm, sa charge rapide ultra efficace ou encore son écran affichant un taux de rafraichissement très élevé, le tout pour moins pour un prix encore moins cher qu’au lancement grâce à une réduction allant jusqu’à 140 euros selon le modèle choisi.

Ce qu’il faut retenir du Realme GT Neo 2

Un écran AMOLED de 6,62 pouces à 120 Hz

Un puissant Snapdragon 870 compatible avec la 5G

Une charge ultra rapide : 15 minutes pour plus de 50 %

Au lieu de 469 euros habituellement, la version 8+128 Go du Realme GT Neo 2 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 379 euros sur Amazon. Si vous voulez le double en espace de stockage, cela ne vous coûtera que 40 euros de plus.

Un smartphone avec des concessions minimes

Pour baisser le prix de la facture finale, le Realme GT Neo 2 a bien évidemment dû faire quelques sacrifices, mais pas autant qu’on pourrait le croire. Le premier manquement est sans aucun doute l’absence d’une certification IP pour résister à la poussière et à l’eau, il faudra donc faire très attention en fonction de l’endroit où vous utiliserez le smartphone. Le second intervient ensuite au niveau de la partie photo, qui n’offre pas une bonne polyvalence, notamment avec un mode portrait perfectible et un mode macro complètement inutile via le capteur dédié de 4 mégapixels. Ceci étant dit, le GT Neo 2 capture tout de même de beaux clichés grâce à son capteur principal de 64 mégapixels et son capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels, même de nuit.

Une fiche technique clairement premium

On pourrait aussi lui reprocher un effet cheap du cadre à la jonction entre les faces recto et verso du Realme GT Neo 2, mais ce n’est qu’un tout petit détail qui ne vient pas gêner l’expérience utilisateur. Pour rester dans le design, c’est globalement classique par rapport à la concurrence et on apprécie grandement le dos en verre mat qui n’accroche pas les traces de doigts. L’écran de 6,62 pouces, qui prend quasi toute la place de la façade avant, est de très bonne qualité puisque AMOLED et Full HD+ avec un taux de rafraichissement allant jusqu’à 120 Hz.

Le Realme GT Neo 2 continue ensuite avec des éléments aussi haut de gamme que la charge ultra rapide jusqu’à 65 W grâce au chargeur inclus dans la boîte. Comptez environ 15 minutes pour que la batterie de 5 000 mAh du téléphone passe de 7 à 63 %, puis un tout petit peu plus d’un quart d’heure supplémentaire pour aller jusqu’au 100 %. En revanche, la charge sans fil n’est pas de la partie. En ce qui concerne la puissance brute du smartphone, elle est très élevée puisqu’il est animé par un performant Snapdragon 870 compatible 5G, qui a la particularité d’être plus puissant que les Poco F3 et Vivo X60 Pro, alors que ces derniers sont dotés de la même puce graphique. Un écart que l’on doit notamment au bon système de refroidissement du GT Neo 2 pour conserver de bonnes performances au quotidien.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Realme GT Neo 2.

Pour comparer le Realme GT Neo 2

Afin de découvrir les autres choix à considérer pour environ le même prix que ce Realme GT Neo 2, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 400 euros en 2021.

